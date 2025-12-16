Галерия „Св. Йоан Рилски“ в столичния Дом на културата „Средец“ отваря врати за най-новата експозиция на художника Краси Тодоров. Изложбата, озаглавена „Скрижали“, обединява живописни платна и скулптури, които са плод на творческото вдъхновение на автора след посещението му в Света гора (Атон). Жителите и гостите на София ще имат възможността да разгледат творбите до 20 януари 2026 г., съобщават от културната институция.

В рамките на „Скрижали“ творецът изгражда пространство, което балансира между реалността и чудото, където личните избори и силата на вярата определят не само настоящия момент, но и наследството, което оставяме. От страна на домакините описват концепцията на експозицията по следния начин: „Авторът не разказва конкретни случки, а споделя преживявания от невидимия свят – истории, които водят до дълбоки вътрешни трансформации и приканват зрителя към собствено пътешествие във фино-материалното пространство“. Самият Краси Тодоров разкрива своята философия за връзката между божественото начало и артистичния процес.

. „Чудесата, които се случват в моето съзнание, са тези, които са пратени от Бог. Тайната на сътворението на мисълта, безкрая, в който всичко се изгражда, и времето, в което се твори, са процес на творчество, който доближава до Бог“, казва художникът.

Заедно с откриването на изложбата се представя и каталогът „Животворение“, който проследява и обобщава творческия път на автора. Организаторите са предвидили и съпътстваща програма в дните след вернисажа, включваща беседи за съвременното изкуство, които да разширят тематичния обхват на изложбата и да създадат диалог с публиката.