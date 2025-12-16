НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Кремъл каза „не“ на предложението за коледно примирие: Искаме мир, а не прекратяване на огъня

          0
          81
          Кремъл
          Кремъл
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на въпрос относно позицията на Русия по предложението на Украйна за коледно примирие. Той заяви, че Москва гледа негативно на идеята, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Искаме мир. Не искаме примирие, за да дадем на Украйна почивка и да се подготви за продължаване на войната“, заяви той.

          По думите му, последният разговор между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп се е състоял на 16 октомври.

          „Искаме да спрем тази война, да постигнем целите си, да защитим интересите си и да гарантираме мир в Европа за в бъдеще“, подчерта Песков.

          Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на въпрос относно позицията на Русия по предложението на Украйна за коледно примирие. Той заяви, че Москва гледа негативно на идеята, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Искаме мир. Не искаме примирие, за да дадем на Украйна почивка и да се подготви за продължаване на войната“, заяви той.

          По думите му, последният разговор между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп се е състоял на 16 октомври.

          „Искаме да спрем тази война, да постигнем целите си, да защитим интересите си и да гарантираме мир в Европа за в бъдеще“, подчерта Песков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Белгия отново блокираха плана на ЕК за руските активи преди срещата на върха

          Георги Петров -
          Белгия категорично отхвърли предложените от Европейската комисия (ЕК) отстъпки, целящи деблокирането на заем от 210 милиарда евро за Украйна. Финансирането трябваше да бъде обезпечено...
          Война

          ISW: Ситуацията за руската армия в Купянск се влошава

          Иван Христов -
          Ситуацията в Купянск се влошава за руската армия и това е факт, който признават и руски военни кореспонденти. В същото време Кремъл говори за...
          Война

          Сергей Лавров: САЩ се съгласиха с териториалните претенции на Русия

          Иван Христов -
          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че последните контакти със САЩ за Украйна „дават надежда“, че американците са започнали да разбират...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions