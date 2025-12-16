Кремъл каза „не“ на предложението за коледно примирие: Искаме мир, а не прекратяване на огъня

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков отговори на въпрос относно позицията на Русия по предложението на Украйна за коледно примирие. Той заяви, че Москва гледа негативно на идеята, предава ТАСС.

„Искаме мир. Не искаме примирие, за да дадем на Украйна почивка и да се подготви за продължаване на войната“, заяви той.

По думите му, последният разговор между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Доналд Тръмп се е състоял на 16 октомври.

„Искаме да спрем тази война, да постигнем целите си, да защитим интересите си и да гарантираме мир в Европа за в бъдеще“, подчерта Песков.