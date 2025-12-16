НА ЖИВО
          Политика

          Кремъл се противопостави на участие на Европа в преговорите за Украйна

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Кремъл се обяви против участието на Европа в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, които се основават на американски план, заяви говорителят на руския президент Владимир Путин.

          „Участието на европейците, от гледна точка на приемливостта, не вещае нищо добро“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков.

          Той допълни, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп се включи в разговорите чрез видеоконферентна връзка и след това заяви, че споразумението за прекратяване на военните действия е по-близо, като Вашингтон е предложил на Киев гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, които според него Русия би могла да приеме.

          Песков подчерта, че Москва трябва първо да се запознае с подробностите от срещата, преди да може да участва в нови преговори, предаде АФП.

          След разговорите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, Зеленски заяви, че е постигнат „напредък“, въпреки че въпросът за териториите, които Украйна би трябвало да отстъпи, остава спорен.

          Подробностите за последния американски план не са публично оповестени.

          Паралелно с това европейските държави, подкрепящи Украйна, представиха собствено предложение, което включва разполагане на многонационални сили в Украйна, гаранции за сигурност и поддържане на украинска армия с численост от около 800 000 души, според съвместно изявление след преговорите в Берлин.

          Повечето от тези елементи обаче вече бяха отхвърлени от Кремъл.

