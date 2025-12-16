Кремъл се противопостави на участие на Европа в преговорите за Украйна

Кремъл се обяви против участието на Европа в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, които се основават на американски план, заяви говорителят на руския президент Владимир Путин.
Той допълни, че Кремъл все още не е бил информиран за резултатите от последните преговори в Берлин между украинския президент Володимир Зеленски и европейските лидери.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се включи в разговорите чрез видеоконферентна връзка и след това заяви, че споразумението за прекратяване на военните действия е по-близо, като Вашингтон е предложил на Киев гаранции за сигурност, подобни на тези на НАТО, които според него Русия би могла да приеме.
Песков подчерта, че Москва трябва първо да се запознае с подробностите от срещата, преди да може да участва в нови преговори, предаде АФП.
След разговорите с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер, Зеленски заяви, че е постигнат „напредък“, въпреки че въпросът за териториите, които Украйна би трябвало да отстъпи, остава спорен.
Подробностите за последния американски план не са публично оповестени.
Паралелно с това европейските държави, подкрепящи Украйна, представиха собствено предложение, което включва разполагане на многонационални сили в Украйна, гаранции за сигурност и поддържане на украинска армия с численост от около 800 000 души, според съвместно изявление след преговорите в Берлин.
Повечето от тези елементи обаче вече бяха отхвърлени от Кремъл.