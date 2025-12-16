НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Кризата с контузии в Арсенал продължава

          Очаква се Бен Уайт да отсъства от терените около месец

          0
          8
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          Бен Уайт е изправен пред месец в лазарета на Арсенал, след като получи контузия в задното бедро, съобщава BBC Sport. Бранителят пострада при домакинската победа над Уулвърхемптън с 2:1 и беше заменен преди почивката.

          - Реклама -

          Това е втора травма за защитника през сезона. Кризата с контузени в лидера във Висшата лига продължава, като аут продължават да са Габриел Магаляеш и Кристиан Москера. Кай Хаверц и Макс Дауман също не са на разположение на мениджъра Микел Артета.

          Според BBC Sport, Москера ще бъде аут до средата на януари 2026 с травма на глезена, а проблемът на Габриел в адуктора го вади от терените със сигурност до края на календарната година. 

          Бен Уайт е изправен пред месец в лазарета на Арсенал, след като получи контузия в задното бедро, съобщава BBC Sport. Бранителят пострада при домакинската победа над Уулвърхемптън с 2:1 и беше заменен преди почивката.

          - Реклама -

          Това е втора травма за защитника през сезона. Кризата с контузени в лидера във Висшата лига продължава, като аут продължават да са Габриел Магаляеш и Кристиан Москера. Кай Хаверц и Макс Дауман също не са на разположение на мениджъра Микел Артета.

          Според BBC Sport, Москера ще бъде аут до средата на януари 2026 с травма на глезена, а проблемът на Габриел в адуктора го вади от терените със сигурност до края на календарната година. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Тенис

          Арина Сабаленка спечели наградата за тенисистка на годината

          Николай Минчев -
          Световната номер 1 Арина Сабаленка беше определена за Тенисистка на годината за втори пореден сезон, след като прекара цялата година на върха в ранглистата...
          Спорт

          Манчестър Юнайтед и Борнемут направиха голово шоу за крайното 4:4

          Станимир Бакалов -
          Борнемут поднесе сензацията на 16-ия кръг във Висшата лига! "Черешките" завършиха при невероятното 4:4 насред дома на Манчестър Юнайтед. Мачът на "Олд Трафорд" -...
          Спорт

          Рома надигна глава срещу Комо 

          Станимир Бакалов -
          Рома победи Комо с минималното 1:0 в последния двубой от 15-и кръг на италианската Серия "А".  Мачът бе на стадион "Олимпико" в Рим.  Уесли отбеляза единственото попадение...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions