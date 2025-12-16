Кризата с контузии в Арсенал продължава

Бен Уайт е изправен пред месец в лазарета на Арсенал, след като получи контузия в задното бедро, съобщава BBC Sport. Бранителят пострада при домакинската победа над Уулвърхемптън с 2:1 и беше заменен преди почивката.

- Реклама -

Това е втора травма за защитника през сезона. Кризата с контузени в лидера във Висшата лига продължава, като аут продължават да са Габриел Магаляеш и Кристиан Москера. Кай Хаверц и Макс Дауман също не са на разположение на мениджъра Микел Артета.

Според BBC Sport, Москера ще бъде аут до средата на януари 2026 с травма на глезена, а проблемът на Габриел в адуктора го вади от терените със сигурност до края на календарната година.