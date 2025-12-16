Конституционният съд (КС) взе решение да допусне за разглеждане по същество делата, образувани срещу отнемането на правомощията на държавния глава да назначава ръководителите на ключовите служби за сигурност – ДАНС, ДАТО и ДАР. В съдебното заседание участваха 12 конституционни съдии, като решенията бяха приети с пълно единодушие.

- Реклама -

Оспорваните текстове засяга части от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Тези изменения бяха гласувани и приети от 51-вото Народно събрание.

Новите разпоредби променят фундаментално начина на избор на ръководителите на спецслужбите. Досегашният ред изискваше председателите да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. След промените се предвижда те да бъдат избирани директно с решение на Народното събрание по предложение на правителството. Допълнително се увеличава и броят на заместник-председателите на агенциите от двама на трима.

Докладчик по конституционните дела е съдия Сашо Пенов. Исканията настояват за обявяване на противоконституционност на текстове, които прехвърлят кадровите правомощия изцяло към парламента и изпълнителната власт, заобикаляйки президентската институция.

Магистратите допуснаха за разглеждане по същество всички искания по две от делата, а по третото – частично. КС отклони като недопустимо конкретно искане за отмяна на текст, свързан със Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (обнародван в ДВ, бр. 94 от 2025 г.), тъй като атакуваният закон за изменение на ЗСРС формално не отменя този текст. Въпреки това, отмяната на въпросната разпоредба е предмет на разглеждане в друго производство – конституционно дело №14 от 2025 г.