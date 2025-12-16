НА ЖИВО
          КС допусна за разглеждане делата за отнетите правомощия на президента в службите за сигурност

          Снимка: БГНЕС
          Конституционният съд (КС) взе решение да допусне за разглеждане по същество делата, образувани срещу отнемането на правомощията на държавния глава да назначава ръководителите на ключовите служби за сигурност – ДАНС, ДАТО и ДАР. В съдебното заседание участваха 12 конституционни съдии, като решенията бяха приети с пълно единодушие.

          Оспорваните текстове засяга части от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Тези изменения бяха гласувани и приети от 51-вото Народно събрание.

          Новите разпоредби променят фундаментално начина на избор на ръководителите на спецслужбите. Досегашният ред изискваше председателите да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. След промените се предвижда те да бъдат избирани директно с решение на Народното събрание по предложение на правителството. Допълнително се увеличава и броят на заместник-председателите на агенциите от двама на трима.

          Докладчик по конституционните дела е съдия Сашо Пенов. Исканията настояват за обявяване на противоконституционност на текстове, които прехвърлят кадровите правомощия изцяло към парламента и изпълнителната власт, заобикаляйки президентската институция.

          Магистратите допуснаха за разглеждане по същество всички искания по две от делата, а по третото – частично. КС отклони като недопустимо конкретно искане за отмяна на текст, свързан със Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (обнародван в ДВ, бр. 94 от 2025 г.), тъй като атакуваният закон за изменение на ЗСРС формално не отменя този текст. Въпреки това, отмяната на въпросната разпоредба е предмет на разглеждане в друго производство – конституционно дело №14 от 2025 г.

          Политика

          Росен Желязков от Хелзинки: Повишаването на сигурността на Източния фланг е ключов приоритет

          Георги Петров -
          Държавите членки на Европейския съюз от Източния фланг задълбочават сътрудничеството си в критичен момент за сигурността на континента. Това стана ясно от изявлението на...
          Политика

          Осем европейски лидери: Укрепването на източната граница на ЕС е въпрос на неотложна сигурност

          Георги Петров -
          Лидерите на осем държави от Северна и Източна Европа, включително България, се обединиха около позицията, че защитата на източната граница на континента трябва да...
          Общество

          Жечо Станков инспектира готовността на ЕРП-тата за зимния сезон и празниците

          Георги Петров -
          Министърът на енергетиката в оставка Жечо Станков инициира работна среща с ръководствата на електроразпределителните дружества и ЕСО ЕАД, за да се обсъдят мерките за...

          1 коментар

          1. Колко дела в годината разглеждат тези хора, наречени конституционни съдии? Какво правят през останалото време? Защо влачат делата с месеци и години? Какви заплати получават за това нищоправене? Как могат да бъдат партийно независими, като ги избират партиите и им плащат заплатите с държавни пари? Ако вземем предвид и квалификацията на някои от тях ( без 1 ден трудов стаж, като съдии), и ,,най-големия“ в държавата преподавател по конституционно право, вече бивш председател на НС, Не е ли по-добре да се закрие тази измислена институция?

