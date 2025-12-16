Конституционният съд (КС) взе решение да допусне за разглеждане по същество делата, образувани срещу отнемането на правомощията на държавния глава да назначава ръководителите на ключовите служби за сигурност – ДАНС, ДАТО и ДАР. В съдебното заседание участваха 12 конституционни съдии, като решенията бяха приети с пълно единодушие.
Оспорваните текстове засяга части от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за специалните разузнавателни средства и Закона за Държавна агенция „Разузнаване“. Тези изменения бяха гласувани и приети от 51-вото Народно събрание.
Новите разпоредби променят фундаментално начина на избор на ръководителите на спецслужбите. Досегашният ред изискваше председателите да се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет. След промените се предвижда те да бъдат избирани директно с решение на Народното събрание по предложение на правителството. Допълнително се увеличава и броят на заместник-председателите на агенциите от двама на трима.
Докладчик по конституционните дела е съдия Сашо Пенов. Исканията настояват за обявяване на противоконституционност на текстове, които прехвърлят кадровите правомощия изцяло към парламента и изпълнителната власт, заобикаляйки президентската институция.
Магистратите допуснаха за разглеждане по същество всички искания по две от делата, а по третото – частично. КС отклони като недопустимо конкретно искане за отмяна на текст, свързан със Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност (обнародван в ДВ, бр. 94 от 2025 г.), тъй като атакуваният закон за изменение на ЗСРС формално не отменя този текст. Въпреки това, отмяната на въпросната разпоредба е предмет на разглеждане в друго производство – конституционно дело №14 от 2025 г.
Колко дела в годината разглеждат тези хора, наречени конституционни съдии? Какво правят през останалото време? Защо влачат делата с месеци и години? Какви заплати получават за това нищоправене? Как могат да бъдат партийно независими, като ги избират партиите и им плащат заплатите с държавни пари? Ако вземем предвид и квалификацията на някои от тях ( без 1 ден трудов стаж, като съдии), и ,,най-големия“ в държавата преподавател по конституционно право, вече бивш председател на НС, Не е ли по-добре да се закрие тази измислена институция?