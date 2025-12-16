НА ЖИВО
          Икономика

          КЗК образува производства срещу МВР и АЕЦ „Козлодуй" заради обществени поръчки

          СНИМКА: БГНЕС
          Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) стартира открити производства срещу Министерството на вътрешните работи (МВР) и „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Решенията за тези действия са официално публикувани на интернет страницата на антимонополния орган.

          Регулаторът е образувал производство срещу дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ към МВР. Действията са предприети вследствие на жалба, подадена от „Екселор Холдинг Груп“ АД. Спорът е свързан с решение за закупуване на специализирана техника, разпределена в две обособени позиции.

          Паралелно с това, КЗК започва производство и срещу „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Жалбата в този случай е от страна на дружеството „Енергия – Оргрес“ ЕООД и атакува решение за доставка на никелови уплътнения за капаци на парогенератори от типа ПГВ-1000.

          Всички жалби са внесени по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

