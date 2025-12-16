НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Лидерите на ЕС и Западните Балкани се срещат в Брюксел на 17 декември

          0
          17
          Снимка: Gintarė Kairaitytė / pexels.com
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На 17 декември лидерите на Европейския съюз ще се срещнат със своите партньори от Западните Балкани на ежегодната среща на върха, която за четвърта поредна година ще се проведе в Брюксел (с единственото изключение на допълнителната извънредна среща в Тирана през декември 2022 г.). Както вече се утвърди като практика, срещата на върха ЕС – Западни Балкани ще се състои в навечерието на последното за годината заседание на Европейския съвет.

          - Реклама -

          В очакване на публикуването на окончателния дневен ред, се предвижда 33-мата лидери, заедно с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и с върховния представител за външната политика на ЕС, да се съсредоточат върху най-новите констатации от Пакета за разширяване за 2025 г., като Черна гора и Албания водят надпреварата за присъединяване към Европейския съюз. Планът за растеж за Западните Балкани ще бъде във фокуса на дискусиите и в Брюксел широко се възприема като един от най-ефективните инструменти за сближаване на региона с ЕС, както в икономическо отношение, така и по линия на реформите.

          Политическите развития в Босна и Херцеговина, по-специално следизборните сценарии след неотдавнашните избори в Република Сръбска и в навечерието на общите избори през 2026 г., както и отстъплението от демократичните стандарти в Сърбия, най-вероятно ще бъдат разгледани в рамките на двустранни срещи. Косово също ще бъде предмет на двустранни разговори, предвид насрочените за 28 декември парламентарни избори, на фона на политическа криза и наложените от ЕС наказателни мерки. Северна Македония продължава да не провежда конституционните промени, свързани с включването на българите в основния закон, които биха отворили пътя ѝ към ЕС.

          След дискусиите в Брюксел на 17 декември, всички лидери ще се срещнат отново на 1 юни в Черна гора за срещата на върха ЕС – Западни Балкани през 2026 г., което ще отбележи едва втория случай, в който този формат се провежда в държава от партньорския регион.

          На 17 декември лидерите на Европейския съюз ще се срещнат със своите партньори от Западните Балкани на ежегодната среща на върха, която за четвърта поредна година ще се проведе в Брюксел (с единственото изключение на допълнителната извънредна среща в Тирана през декември 2022 г.). Както вече се утвърди като практика, срещата на върха ЕС – Западни Балкани ще се състои в навечерието на последното за годината заседание на Европейския съвет.

          - Реклама -

          В очакване на публикуването на окончателния дневен ред, се предвижда 33-мата лидери, заедно с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и с върховния представител за външната политика на ЕС, да се съсредоточат върху най-новите констатации от Пакета за разширяване за 2025 г., като Черна гора и Албания водят надпреварата за присъединяване към Европейския съюз. Планът за растеж за Западните Балкани ще бъде във фокуса на дискусиите и в Брюксел широко се възприема като един от най-ефективните инструменти за сближаване на региона с ЕС, както в икономическо отношение, така и по линия на реформите.

          Политическите развития в Босна и Херцеговина, по-специално следизборните сценарии след неотдавнашните избори в Република Сръбска и в навечерието на общите избори през 2026 г., както и отстъплението от демократичните стандарти в Сърбия, най-вероятно ще бъдат разгледани в рамките на двустранни срещи. Косово също ще бъде предмет на двустранни разговори, предвид насрочените за 28 декември парламентарни избори, на фона на политическа криза и наложените от ЕС наказателни мерки. Северна Македония продължава да не провежда конституционните промени, свързани с включването на българите в основния закон, които биха отворили пътя ѝ към ЕС.

          След дискусиите в Брюксел на 17 декември, всички лидери ще се срещнат отново на 1 юни в Черна гора за срещата на върха ЕС – Западни Балкани през 2026 г., което ще отбележи едва втория случай, в който този формат се провежда в държава от партньорския регион.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Гърция настоява за ускорена евроинтеграция на Западните Балкани

          Красимир Попов -
          „Убедени сме, че интеграцията на Западните Балкани в европейското семейство е единственият път към създаването на среда на мир и сигурност в регион с...
          Политика

          Билал Ердоган: Ако баща ми беше по-силен, Израел нямаше да извърши „геноцид“ в Газа

          Красимир Попов -
          Израел не би могъл да извърши това, което той определи като геноцид в Газа, ако на турския президент Реджеп Тайип Ердоган беше дадена по-голяма...
          Политика

          ЕС предлага „неограничено одобрение“ за част от пестицидите

          Красимир Попов -
          Европейският съюз предложи да се въведе „неограничено одобрение“ за някои пестициди, с изключение на най-опасните вещества, в опит да се намали бюрокрацията и да...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions