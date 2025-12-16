Лидерите на ЕС и Западните Балкани се срещат в Брюксел на 17 декември

На 17 декември лидерите на Европейския съюз ще се срещнат със своите партньори от Западните Балкани на ежегодната среща на върха, която за четвърта поредна година ще се проведе в Брюксел (с единственото изключение на допълнителната извънредна среща в Тирана през декември 2022 г.). Както вече се утвърди като практика, срещата на върха ЕС – Западни Балкани ще се състои в навечерието на последното за годината заседание на Европейския съвет.

В очакване на публикуването на окончателния дневен ред, се предвижда 33-мата лидери, заедно с председателите на Европейската комисия и Европейския съвет, както и с върховния представител за външната политика на ЕС, да се съсредоточат върху най-новите констатации от Пакета за разширяване за 2025 г., като Черна гора и Албания водят надпреварата за присъединяване към Европейския съюз. Планът за растеж за Западните Балкани ще бъде във фокуса на дискусиите и в Брюксел широко се възприема като един от най-ефективните инструменти за сближаване на региона с ЕС, както в икономическо отношение, така и по линия на реформите.

Политическите развития в Босна и Херцеговина, по-специално следизборните сценарии след неотдавнашните избори в Република Сръбска и в навечерието на общите избори през 2026 г., както и отстъплението от демократичните стандарти в Сърбия, най-вероятно ще бъдат разгледани в рамките на двустранни срещи. Косово също ще бъде предмет на двустранни разговори, предвид насрочените за 28 декември парламентарни избори, на фона на политическа криза и наложените от ЕС наказателни мерки. Северна Македония продължава да не провежда конституционните промени, свързани с включването на българите в основния закон, които биха отворили пътя ѝ към ЕС.

След дискусиите в Брюксел на 17 декември, всички лидери ще се срещнат отново на 1 юни в Черна гора за срещата на върха ЕС – Западни Балкани през 2026 г., което ще отбележи едва втория случай, в който този формат се провежда в държава от партньорския регион.