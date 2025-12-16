Ливан демонстрира пред дипломати усилията си за разоръжаване на Хизбула

Ливанската армия организира обиколка за посланици и чуждестранни военни представители, с цел да покаже усилията си за разоръжаване на подкрепяната от Иран групировка Хизбула, на фона на нарастващ дипломатически натиск и опасения от разширени израелски удари.

Ливан официално се е ангажирал да разоръжи Хизбула, като армията си поставя за цел до края на годината да демонтира военната инфраструктура на групировката южно от река Литани – зона на около 30 километра северно от Израел. След това властите възнамеряват да разширят операцията и в останалата част на страната.

В официално изявление военните съобщиха, че са:

„организирали обиколка на място за редица посланици, шаре д’афери и военни аташета, за да се запознаят с изпълнението на първата фаза от плана на армията в южната част на сектор Литани“.

Началникът на ливанската армия Родолф Хайкал заяви, че инициативата цели да подчертае ангажимента на въоръжените сили, въпреки сериозните ограничения, пред които са изправени.

Обиколката имаше за цел да подчертае ангажимента на армията към усилията за сигурност, въпреки „ограничените ѝ възможности“, посочи Хайкал.

Израел и Хизбула водеха сражения повече от година след началото на войната в Газа през октомври 2023 г. Прекратяването на огъня от ноември 2024 г. имаше за цел да сложи край на бойните действия.

Съгласно договореностите, Хизбула трябва да изтегли силите си на север от река Литани и да демонтира военната си инфраструктура в освободената зона. В замяна Израел трябваше да изтегли войските си и да прекрати ударите, въпреки че продължи да нанася атаки в южната част на Ливан и да поддържа присъствие в пет гранични пункта, които счита за стратегически.

Хизбула многократно е отхвърляла призивите за разоръжаване, а анализатори предупреждават, че неуспех на Бейрут да покаже конкретни резултати може да доведе до по-широка израелска ескалация.

Прекратяването на огъня се наблюдава от международен комитет, включващ САЩ, Франция, Ливан, Израел и миротворци на ООН. Следващото заседание на комитета е насрочено за 19 декември.