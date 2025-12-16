„Локхийд Мартин“: Произведени са всички F-16 от първата партида за България

Производството на първата партида изтребители F-16 Block 70 за България и Словакия вече е приключило. Това съобщиха комуникационните представители на компанията производител Lockheed Martin за България.

- Реклама -

Самолетите са произведени в завода на компанията в Грийнвил, Южна Каролина, и са преминали окончателната проверка DD250 по програмата за чуждестранни военни продажби на правителството на САЩ.

Ескадрилата F-16 Block 70 предоставя на България и Словакия възможност да осигуряват националната си противовъздушна отбрана, както и да участват в мисии по въздушно патрулиране на НАТО с модерен изтребител, напълно съвместим със системите на Алианса. Самолетите могат да се свързват директно с инфраструктурата на НАТО и да изпълняват същите мисии, които вече се осъществяват от оператори на F-16 в цяла Европа.

От Lockheed Martin подчертават, че доставките са ключови за модернизацията на отбраната на двете държави и за привеждането на техните Военновъздушни сили в пълно съответствие с обучението, стандартите и оперативните практики на 29 съюзнически държави. По този начин се увеличава и броят на взаимно съвместимите изтребители, които могат да участват в операции на НАТО.

F-16 Block 70 е оборудван с радара APG-83 AESA, който има 95% софтуерна и 70% хардуерна съвместимост с радара на F-35, посочват от компанията.

Самолетът разполага още с конформни резервоари за гориво, модерна цифрова пилотска кабина, експлоатационен живот от 12 000 летателни часа, както и система за автоматично избягване на сблъсък с терена (Auto GCAS).

Тези системи поддържат пълния спектър от мисии по въздушно патрулиране, противовъздушна отбрана и съвместими учения. С над 700 изтребителя F-16, базирани в Европа, и вече изградена глобална мрежа за поддръжка, България и Словакия получават достъп до утвърдени обучителни програми, логистична подкрепа и широка общност от оператори, което гарантира висока бойна готовност и дългосрочна ефективност.

На 18 октомври още два български самолета F-16 Block 70 кацнаха в Трета авиационна база в Граф Игнатиево, съобщиха от Министерството на отбраната.

Процесът върви съгласно договорените планове с правителството на САЩ – вече бяха получени първите четири самолета, след това още два, и до края на годината ще получим последните два, заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов.

Той допълни, че с това ще бъде напълно изпълнен първият договор за доставка на осем самолета, което дава оптимизъм за последващото технологично приемане, облитане и въвеждане в експлоатация на новите изтребители през 2026 година.