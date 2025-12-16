Манчестър Юнайтед и Борнемут направиха голово шоу за крайното 4:4

Борнемут поднесе сензацията на 16-ия кръг във Висшата лига! „Черешките“ завършиха при невероятното 4:4 насред дома на Манчестър Юнайтед. Мачът на „Олд Трафорд“ – Театъра на мечтите, се превърна в истински трилър, който предложи на зрителите 8 гола, много обрати в резултата и спиращи дъха изпълнения от главните действащи лица на терена.

Амад Диало откри резултата в полза на „червените дяволи“ в 13-ата минута. Антоан Семеньо обаче изравни в 40-ата минута.

Каземиро изведе Юнайтед напред в резултата още веднъж в последните секунди на първото полувреме – 2:1.

През втората част на мача паднаха цели 5 гола. Еванилсон (46) наказа груба грешка в отбраната на Юнайтед с гол „от съблекалнята“ – 2:2. В 52-ата минута пък леден душ обля трибуните, след като Маркъс Тавърниър направи обрата пълен, разписвайки се за 2:3.

Бруно Фернандеш като истински капитан поведе домакините на щурм. Именно португалецът възстанови равенството за 3:3 в 77-ата минута след брилянтно изпълнение от пряк свободен удар.

Само 2 минути по-късно обратът вече беше факт – Матеуш Куня се възползва от подарък на защитник и прониза вратаря Джордже Петрович отблизо за 4:3. Но това далеч не беше всичко!

Резервата Ели Жуниор Крупи хладнокръвно простреля Сене Ламенс с шут от 12 метра и оформи крайното 4:4 в 84-ата минута. Това беше пети гол от началото на сезона за 19-годишния французин, който дойде при „черешките“ от Лориен под наем.

Юнайтед са 6-и в класирането с 26 точки, а Борнемут е на 13-ата позиция с 21 т.