Маряна Безуглая блокира трибуната на Върховната Рада и поиска оставка на главнокомандващия ВСУ Александър Сирски

Народният депутат на Украйна Маряна Безуглая блокира трибуната на Върховната Рада и я облепи с червени ленти преди началото на заседанието на украинския парламент. Тя иска оставката на Главнокомандващия Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Александър Сирски.

При пристигането на депутатите, част от тях влязоха в разправия с Безуглая, като народният представител Тарута свали плакатите й от трибуната.

В конфронтация с Безуглая влезе и председателят на Върховната Рада Стефанчук.