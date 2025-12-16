НА ЖИВО
          Матео Салвини: Ако Хитлер и Наполеон не успяха да покорят Москва, Кая Калас, Макрон и Стармър ли ще успеят?

          Вицепремиерът на Италия Матео Салвини заяви в интервю пред Corriere della Sera, че щом Наполеон и Хитлер не са успели в амбициите си да покорят Москва, то едва ли ръководителят на европейската външна политика Кая Калас, френският президент Еманюел Макрон, премиерът на Великобритания Киър Стармър и германският канцлер Фридрих Мерц ще успеят.

          По думите му, целящите да отслабят Русия санкции са имали обратен ефект и са „поставили на колене“ западните икономики.

          „Просто посочвам, че след почти четири години война, 19 пакета от санкции <…> поставиха западните икономики на колене и скочиха сметките за ток на италианските семейства“, отбелязва политикът.

          Салвини също така призова за предпазливост на фона на нарастващата милитаризация на Европа поради възприеманата заплаха от Москва.

          „В крайна сметка, ако Хитлер и Наполеон не успяха да постигнат това с кампаниите си за покоряване на Москва, тогава е малко вероятно Кая Калас, Макрон, Стармър и Мерц да успеят“, отбеляза вицепремиерът на Италия.

