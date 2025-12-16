„Морска администрация“: Танкерът „Кайрос“ е негоден и опасен за плаване

Танкерът „Кайрос“ е задържан със заповед на „Морска администрация“, след като е обявен за негоден и опасен за плаване.

Операцията по изтеглянето на кораба от района на Ахтопол е преминала без инциденти. От снощи танкерът е на котва в Бургаския залив – на около 13 километра навътре в морето от Созопол и Поморие.

На борда на „Кайрос“ се намират трима души екипаж. Разходите по операцията предстои да бъдат изчислени и предявени на корабособственика. За изтеглянето на танкера правителството отпусна 1,2 млн. лева.