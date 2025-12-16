НА ЖИВО
          „Морска администрация“: Танкерът „Кайрос“ е негоден и опасен за плаване

          Снимка: БГНЕС
          Танкерът „Кайрос“ е задържан със заповед на „Морска администрация“, след като е обявен за негоден и опасен за плаване.

          Операцията по изтеглянето на кораба от района на Ахтопол е преминала без инциденти. От снощи танкерът е на котва в Бургаския залив – на около 13 километра навътре в морето от Созопол и Поморие.

          На борда на „Кайрос“ се намират трима души екипаж. Разходите по операцията предстои да бъдат изчислени и предявени на корабособственика. За изтеглянето на танкера правителството отпусна 1,2 млн. лева.

          Под лупа морето край Ахтопол: следят водите след изтеглянето на „Кайрос“ Под лупа морето край Ахтопол: следят водите след изтеглянето на „Кайрос“

          „От днес нататък юридически ще бъде задържан от мен с моя заповед, както е по закон, тъй като е в моя отговорен район. След това изчисляваме всички разходи и ги предявяваме на корабособственика. При заплащане от негова страна ангажиментът вече е негов – да реши кога, как и с какво в разумен срок да придвижи кораба. От наша страна ще продължим да го наблюдаваме и ще извършваме периодични инспекции. На борда има представители на корабособственика и част от екипажа, които следят състоянието му“, заяви инж. Живко Петров, директор на „Морска администрация“ – Бургас.

