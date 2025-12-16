НА ЖИВО
          На първо четене: Удължителният бюджет мина в парламентарната комисия

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Ресорната парламентарна комисия одобри удължителния Закон за държавния бюджет с 13 гласа „за“, 4 „против“ и 1 „въздържал се“.

          Синдикатите не подкрепят удължителния бюджет и настояват да се премине към втория вариант на бюджета за 2026 година, по който вече е била постигната договореност с бизнеса и с правителството, което впоследствие подаде оставка. Работодателските организации също изразяват позиция, че редовен бюджет следва да бъде изготвен от редовно правителство.

          Президентът на КНСБ Пламен Димитров предупреди, че около 1 милион души ще бъдат пряко засегнати от прилагането на удължителния закон.

          Цонев: Бяхме за редовен бюджет, но ще подкрепим и удържителния

          „Както искате го коригирайте, каквото искате го правете, ние се опитахме да кажем – вкарайте го поне в зала, за да знаят тези 470–500 хиляди, дори 1 милион души, на кого да благодарят и на кого да не благодарят, нали отиваме на избори“, заяви Димитров.

          Председателят на бюджетната комисия Делян Добрев се обърна към представителите на ПП–ДБ Асен Василев и Мартин Димитров с въпроса дали ще подкрепят удължителния бюджет при разглеждането му в пленарната зала.

          Асен Василев отговори, че предложеният фискално-структурен план предвижда увеличаване на данъчно-осигурителната тежест през 2027–2028 година.

          „Това е против политиките, които ние смятаме, че трябва да се следват“, заяви депутатът от ПП–ДБ.

          - Реклама -

