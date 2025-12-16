НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          НА ЖИВО: ДПС-Ново начало се яви при президента за консултациите

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Четвъртата политическа сила в парламента – „ДПС – Ново начало“, се яви за консултации с президента Румен Радев за съставяне на ново правителство. На срещата партията е представена от заместник-председателите на парламентарната група Йордан Цонев, Искра Михайлова и Халил Летифов, както и от депутатите Джем Яменов и Айсел Мустафова.

          Преди тях на „Дондуков 2“ консултации проведе и „Възраждане“. От формацията настояха за предсрочни избори, преработване на бюджета, свикване на Консултативен съвет за национална сигурност, референдум за запазване на българския лев и отсрочка от влизането в еврозоната с една година, както и удължаване на преходния период до шест месеца.

          Костадинов: Искаме нови избори, Радев: КСНС е загуба на време Костадинов: Искаме нови избори, Радев: КСНС е загуба на време

          Консултациите при държавния глава продължават и в следващите дни.

          До настоящата политическа ситуация се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести. Те започнаха заради недоволство от бюджетните параметри на първата план-сметка в евро, а впоследствие прераснаха в масови антиправителствени демонстрации в десетки градове в страната и в чужбина.

          Вчера от ГЕРБ-СДС заявиха, че няма да участват в създаването на нов кабинет в рамките на този парламент. Представителят на коалицията Деница Сачева призова президента да насрочи възможно най-скоро предсрочни парламентарни избори и да обяви собствен политически проект. Тя направи и заявка за внасяне на удължителен закон за бюджета.

          От ПП-ДБ също заявиха, че правителство в този парламент е невъзможно. По думите им основните задачи в момента са приемането на удължителен бюджет, въвеждането на 100% машинно гласуване и снемането на охраната на НСО от народните представители.

          Кабинетът ще продължи да изпълнява функциите си до избирането на нов състав на Министерския съвет. Оставката дойде след шест внесени вота на недоверие – пет неуспешни и шестият, който не бе гласуван заради липса на кворум малко след обявяването на оставката. Правителството беше подкрепяно от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“ и ИТН, с парламентарната подкрепа на „ДПС – Ново начало“.

          След приключване на консултациите президентът Румен Радев ще връчи последователно три мандата за съставяне на правителство. Първият е за най-голямата парламентарна група – ГЕРБ, вторият за ПП-ДБ, а третият е по избор на държавния глава. При неуспех и на трите опита, президентът ще разпусне Народното събрание, ще назначи служебно правителство и ще насрочи предсрочни избори в срок до два месеца.

