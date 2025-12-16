Шофьорът, отговорен за нараняването на 134 души по време на шампионския парад на Ливърпул, бе осъден на 21 години и 6 месеца лишаване от свобода. Инцидентът се разигра на 26 май, когато 54-годишният Пол Дойл е отивал да вземе свои приятели. В даден момент той е изгубил самообладание и е насочил автомобила си „Форд Галакси“ директно към тълпата от привърженици на „червените“.

В съдебната зала бяха представени записи от видеорегистратора в колата на Дойл, които ясно показват как той прегазва събралите се да празнуват фенове на Ливърпул. На кадрите се чува и как мъжът крещи на хората да се махат от пътя му.

Въпреки че в началото на процеса Дойл отричаше обвиненията, през последния месец той направи пълни самопризнания. Сред пострадалите от действията му са 6-месечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

Пол Дойл, който има предишна присъда за хулиганство през 90-те години на миналия век заради отхапване на ухо на моряк, се опита да оправдае действията си с паника. Той твърдеше, че е видял човек с нож в тълпата. Прегледът на записите от уличните камери в района на инцидента обаче не потвърди наличието на въоръжено лице.