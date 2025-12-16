НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПравосъдие

          Над 21 години затвор за шофьора, ранил 134 души на шампионския парад на Ливърпул

          0
          20
          Снимка: Liverpool FC
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Сподели
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Шофьорът, отговорен за нараняването на 134 души по време на шампионския парад на Ливърпул, бе осъден на 21 години и 6 месеца лишаване от свобода. Инцидентът се разигра на 26 май, когато 54-годишният Пол Дойл е отивал да вземе свои приятели. В даден момент той е изгубил самообладание и е насочил автомобила си „Форд Галакси“ директно към тълпата от привърженици на „червените“.

          - Реклама -

          В съдебната зала бяха представени записи от видеорегистратора в колата на Дойл, които ясно показват как той прегазва събралите се да празнуват фенове на Ливърпул. На кадрите се чува и как мъжът крещи на хората да се махат от пътя му.

          Въпреки че в началото на процеса Дойл отричаше обвиненията, през последния месец той направи пълни самопризнания. Сред пострадалите от действията му са 6-месечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

          Пол Дойл, който има предишна присъда за хулиганство през 90-те години на миналия век заради отхапване на ухо на моряк, се опита да оправдае действията си с паника. Той твърдеше, че е видял човек с нож в тълпата. Прегледът на записите от уличните камери в района на инцидента обаче не потвърди наличието на въоръжено лице.

          Шофьорът, отговорен за нараняването на 134 души по време на шампионския парад на Ливърпул, бе осъден на 21 години и 6 месеца лишаване от свобода. Инцидентът се разигра на 26 май, когато 54-годишният Пол Дойл е отивал да вземе свои приятели. В даден момент той е изгубил самообладание и е насочил автомобила си „Форд Галакси“ директно към тълпата от привърженици на „червените“.

          - Реклама -

          В съдебната зала бяха представени записи от видеорегистратора в колата на Дойл, които ясно показват как той прегазва събралите се да празнуват фенове на Ливърпул. На кадрите се чува и как мъжът крещи на хората да се махат от пътя му.

          Въпреки че в началото на процеса Дойл отричаше обвиненията, през последния месец той направи пълни самопризнания. Сред пострадалите от действията му са 6-месечният Теди Ийвсън и 77-годишната Сюзан Паси.

          Пол Дойл, който има предишна присъда за хулиганство през 90-те години на миналия век заради отхапване на ухо на моряк, се опита да оправдае действията си с паника. Той твърдеше, че е видял човек с нож в тълпата. Прегледът на записите от уличните камери в района на инцидента обаче не потвърди наличието на въоръжено лице.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Билетите за концерта на гръцката изпълнителка Деспина Ванди вече са в официална продажба

          Никола Павлов -
          Билети за концерта на неповторимата Деспина Ванди могат да бъдат закупени на сайта www.despinavandi.bg След редица изяви на най-големите сцени в Гърция и по света,...
          Общество

          130 години от създаването на Боровец: Откриват новия сезон на 27 декември

          Никола Павлов -
          На 27 декември т.г.(събота) ще се състои официалното откриване на ски сезона, съпътствано от Празник по случай 130-годишнината от основаването на първия планински курорт...
          Любопитно

          Не изхвърляйте старата пръст от саксиите: Ето как да я съживите и използвате повторно

          Пола Жекова -
          Когато дойде време да разчистите растенията от изминалия сезон, не бързайте да изхвърляте старата пръст в кофата за боклук. Според експертите, намирането на начини...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions