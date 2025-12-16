Когато дойде време да разчистите растенията от изминалия сезон, не бързайте да изхвърляте старата пръст в кофата за боклук. Според експертите, намирането на начини за повторна употреба на почвата е не само по-екологично решение, но и по-изгодно за личния бюджет. В повечето случаи субстратът може да бъде спасен и обновен.

„Добрата новина е, че по-голямата част от старата почва не е „лоша“, тя е просто уморена“, обяснява експертът по градинарство Дона Летие. Съществува обаче едно важно изключение: ако почвата е била използвана за отглеждане на болни растения или такива, заразени с вредители, тя трябва да бъде изхвърлена или използвана само в контекст, който не включва ядливи култури.

Как да разберем дали почвата е годна?

Ким Цимерман, собственик на флоралното студио Rowdy Poppy, отбелязва, че не винаги е лесно да се прецени състоянието на пръстта само с поглед. Има обаче ключови индикатори: миризма на мухъл, наличие на гъбички или прекалено уплътнена текстура са знаци, че субстратът е загубил жизнеността си.

„За стайните растения почвата е добра за около година; за външните саксии им даваме 1-2 сезона, в зависимост от размера на саксията“, обяснява Цимерман и допълва: „Колкото по-голяма е саксията, толкова по-дълго ще позволя да се използва тази почва.“

За по-малките и лесно преносими саксии, експертът препоръчва пълна подмяна на пръстта ежегодно. „Ще подновяваме почвата всеки сезон, дори и да не правим пълно обновяване“, казва тя. При големи и тежки съдове, премахването и замяната на половината количество на всеки няколко сезона обикновено е достатъчно. Ако обаче растението е боледувало, почвата трябва да се изхвърли незабавно.

Ползи за околната среда:

И Летие, и Цимерман са категорични привърженици на повторното използване. Това е устойчива практика, която намалява отпадъците и ограничава отделянето на парникови газове от депата. Дона Летие подчертава, че това е урок и за начинаещите градинари – не е нужно перфекционизъм, а грижа за наличните ресурси.

Методи за обогатяване на почвата:

За да върнете живота в старата пръст, можете да я смесите с компост, хранителни вещества и малко количество нова почвена смес. Много градинари практикуват създаването на „кош за рециклиране“, където събират пръст от различни саксии и я третират наведнъж.

Рецепта за домашна „бананова супа“ – Дона Летие препоръчва лесен „Направи си сам“ метод за подхранване, който внася ключови елементи като калий, фосфор и калций, полезни за корените и цветовете.

Необходими съставки:

• Два банана (обелките)

• Вода

• Три яйца (черупките)

• Смляна канела (действа срещу мухъл и гъбички)

Инструкции:

1. Сварете две бананови кори в около 3-4 чаши вода за 10 минути.

2. Смесете получената „бананова вода“ с 2-3 счукани яйчени черупки.

3. Добавете 2 супени лъжици смляна канела към сместа и я оставете да се охлади.

4. Изсипете течността върху старата почва, като разбърквате от време на време в продължение на 24 часа.

Още едно приложение е използването на старата пръст като основа за компост. Летие съветва да я смесите с кухненски отпадъци и богати на въглерод материали. Почвата, която вече съдържа микроби, ще ускори процеса на разграждане и ще абсорбира излишната влага от хранителните остатъци.