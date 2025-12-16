НА ЖИВО
          Нетаняху призова Запада за твърди действия срещу антисемитизма

          Снимка: БГНЕС
          Израелският премиер Бенямин Нетаняху призова западните държави да засилят борбата срещу антисемитизма и да гарантират сигурността на еврейските общности след смъртоносната масова стрелба по време на еврейско събитие в Сидни на 14 декември, предаде АФП.

          „Изисквам западните правителства да направят необходимото, за да се борят с антисемитизма и да осигурят сигурността и защитата, от които се нуждаят еврейските общности по целия свят. И би било добре да се вслушат в нашите предупреждения. Изисквам действия – сега“, заяви Нетаняху във видеообръщение.

          Изказването му идва на фона на нарастващо безпокойство сред еврейските общности по света след атаката в Австралия, при която бяха убити 15 души. Израелският премиер подчерта, че антисемитизмът представлява глобална заплаха и изисква незабавен и решителен отговор от страна на демократичните държави.

