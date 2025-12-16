Орбан блокира разширяването на ЕС

Режимът на Виктор Орбан блокира приемането на заключенията на Съвета на ЕС за държавите кандидати, съобщи председателят на Съвет „Общи въпроси“ Мари Бере, министър по европейските въпроси на Дания, предаде БГНЕС.

На практика това означава, че през тази година Европейският съвет няма да приеме заключения за рамката за разширяване на Европейския съюз.

Приемането на заключенията на министерско ниво трябваше да бъде последната консенсусна стъпка преди финалното, стратегическо и обвързващо политическо решение на срещата на Европейския съвет на 18 и 19 декември.

„Унгария блокира достигането до заключения. Вместо това ще преобразуваме проекта на заключения на Съвета в заключения на Председателството (на Дания) с подкрепата на 26 държави членки“, обясни Бере.

През последните месеци Унгария последователно се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна. Няколко държави членки са изразили опасения, че решението на Будапеща изпраща погрешен сигнал към страните кандидати.

„Искаме да изберат ЕС, а не Русия“, заяви Бере, като изрази съжаление, че част от кандидатите са постигнали значителен напредък, който остава без официално признание.

Въпреки блокажа Брюксел ще създаде работна група за изготвяне на проектодоговор за присъединяването на Черна гора, както и ще продължи необходимите стъпки за интеграцията на Украйна и Молдова.

В проектозаключенията, блокирани от Унгария, Съветът отбелязва, че Северна Македония все още не е приела конституционните промени, поети като ангажимент още през юли 2022 г.

„Съветът потвърждава готовността си да свика нова междуправителствена конференция, без допълнителни отлагания или нови политически решения, веднага щом Северна Македония изпълни този ангажимент в съответствие с вътрешните си процедури“, се посочва в документа.

Проектозаключенията подчертават готовността на Съвета да отвори първия преговорен клъстер възможно най-скоро, като се акцентира върху добросъседските отношения и регионалното сътрудничество като ключови елементи на процеса на разширяване.

„Съветът подчертава важността от постигане на осезаеми резултати и добросъвестно прилагане на двустранните споразумения, включително Преспанския договор с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България“, се казва още в текста.

Отбелязан е и напредъкът по железопътната връзка по транспортния Коридор № 8, определен като стратегически важен, както и очакването за ефективно изпълнение на поетите ангажименти.

В документа се съдържат и конкретни критики към реформите в Скопие:

„Северна Македония следва да гарантира независимостта и почтеността на съдебната власт… Борбата с корупцията и организираната престъпност трябва да бъде засилена“, се посочва в проектозаключенията.

От страната се очаква подобряване на резултатите чрез ефективни разследвания, наказателни преследвания, окончателни съдебни решения и конфискация на престъпно имущество по случаи на корупция на високо равнище.