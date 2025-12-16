НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Европа Политика

          Орбан блокира разширяването на ЕС

          Снимка: БГНЕС
          Режимът на Виктор Орбан блокира приемането на заключенията на Съвета на ЕС за държавите кандидати, съобщи председателят на Съвет „Общи въпроси“ Мари Бере, министър по европейските въпроси на Дания, предаде БГНЕС.

          На практика това означава, че през тази година Европейският съвет няма да приеме заключения за рамката за разширяване на Европейския съюз.

          Приемането на заключенията на министерско ниво трябваше да бъде последната консенсусна стъпка преди финалното, стратегическо и обвързващо политическо решение на срещата на Европейския съвет на 18 и 19 декември.

          „Унгария блокира достигането до заключения. Вместо това ще преобразуваме проекта на заключения на Съвета в заключения на Председателството (на Дания) с подкрепата на 26 държави членки“, обясни Бере.

          През последните месеци Унгария последователно се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна. Няколко държави членки са изразили опасения, че решението на Будапеща изпраща погрешен сигнал към страните кандидати.

          „Искаме да изберат ЕС, а не Русия“, заяви Бере, като изрази съжаление, че част от кандидатите са постигнали значителен напредък, който остава без официално признание.

          Въпреки блокажа Брюксел ще създаде работна група за изготвяне на проектодоговор за присъединяването на Черна гора, както и ще продължи необходимите стъпки за интеграцията на Украйна и Молдова.

          В проектозаключенията, блокирани от Унгария, Съветът отбелязва, че Северна Македония все още не е приела конституционните промени, поети като ангажимент още през юли 2022 г.

          „Съветът потвърждава готовността си да свика нова междуправителствена конференция, без допълнителни отлагания или нови политически решения, веднага щом Северна Македония изпълни този ангажимент в съответствие с вътрешните си процедури“, се посочва в документа.

          Проектозаключенията подчертават готовността на Съвета да отвори първия преговорен клъстер възможно най-скоро, като се акцентира върху добросъседските отношения и регионалното сътрудничество като ключови елементи на процеса на разширяване.

          „Съветът подчертава важността от постигане на осезаеми резултати и добросъвестно прилагане на двустранните споразумения, включително Преспанския договор с Гърция и Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество с България“, се казва още в текста.

          Отбелязан е и напредъкът по железопътната връзка по транспортния Коридор № 8, определен като стратегически важен, както и очакването за ефективно изпълнение на поетите ангажименти.

          В документа се съдържат и конкретни критики към реформите в Скопие:

          „Северна Македония следва да гарантира независимостта и почтеността на съдебната власт… Борбата с корупцията и организираната престъпност трябва да бъде засилена“, се посочва в проектозаключенията.

          От страната се очаква подобряване на резултатите чрез ефективни разследвания, наказателни преследвания, окончателни съдебни решения и конфискация на престъпно имущество по случаи на корупция на високо равнище.

          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Кремъл се противопостави на участие на Европа в преговорите за Украйна

          Красимир Попов -
          Кремъл се обяви против участието на Европа в преговорите за прекратяване на конфликта в Украйна, които се основават на американски план, заяви говорителят на...
          Политика

          Първи коментар от БСП за трусовете на „Позитано“, ясно е защо Зафиров не подаде оставка

          Никола Павлов -
          Колективната оставка на Изпълнителното бюро на БСП е акт на поемане на отговорност в изключително напрегната и емоционална ситуация както за държавата, така и...
          Икономика

          ЕС се отказва от пълното преминаване към електромобили до 2035 г. заради кризата в сектора

          Пола Жекова -
          Европейският съюз преразгледа намерението си да задължи автомобилните производители да преминат изцяло към електрически превозни средства до 2035 г. Тази цел бе една от...

