Орбан блокира разширяването на ЕС

Режимът на Виктор Орбан блокира приемането на заключенията на Съвета на ЕС за държавите кандидати, съобщи председателят на Съвет „Общи въпроси“ Мари Бере, министър по европейските въпроси на Дания, предаде БГНЕС.
На практика това означава, че през тази година Европейският съвет няма да приеме заключения за рамката за разширяване на Европейския съюз.
Приемането на заключенията на министерско ниво трябваше да бъде последната консенсусна стъпка преди финалното, стратегическо и обвързващо политическо решение на срещата на Европейския съвет на 18 и 19 декември.
През последните месеци Унгария последователно се съпротивлява срещу евроинтеграцията на Украйна. Няколко държави членки са изразили опасения, че решението на Будапеща изпраща погрешен сигнал към страните кандидати.
Въпреки блокажа Брюксел ще създаде работна група за изготвяне на проектодоговор за присъединяването на Черна гора, както и ще продължи необходимите стъпки за интеграцията на Украйна и Молдова.
В проектозаключенията, блокирани от Унгария, Съветът отбелязва, че Северна Македония все още не е приела конституционните промени, поети като ангажимент още през юли 2022 г.
Проектозаключенията подчертават готовността на Съвета да отвори първия преговорен клъстер възможно най-скоро, като се акцентира върху добросъседските отношения и регионалното сътрудничество като ключови елементи на процеса на разширяване.
Отбелязан е и напредъкът по железопътната връзка по транспортния Коридор № 8, определен като стратегически важен, както и очакването за ефективно изпълнение на поетите ангажименти.
В документа се съдържат и конкретни критики към реформите в Скопие:
От страната се очаква подобряване на резултатите чрез ефективни разследвания, наказателни преследвания, окончателни съдебни решения и конфискация на престъпно имущество по случаи на корупция на високо равнище.