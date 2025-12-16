Осъдиха ПСЖ да плати близо 61 милиона евро на Килиан Мбапе

Пари Сен Жермен беше осъден да плати 60,9 милиона евро на бившия си нападател Килиан Мбапе. Решението бе постановено от трудовия съд в Париж, където през ноември нападателят на Реал Мадрид внесе иск срещу бившия си клуб след продължителен спор между двете страни. Първоначално френският национал настояваше за обезщетение в размер на 263 милиона евро.
Футболистът обвиняваше ПСЖ, че не му е изплатил близо 55 милиона евро заплати и бонуси, които той е трябвало да получи според договора си.
В отговор ПСЖ поиска 440 милиона евро от Мбапе за пропуснати ползи. Клубът претендираше за компенсация заради провален трансфер на играча в Саудитска Арабия в размер на 300 милиона евро. Сделката е пропаднала заради отказа на френския национал да играе в саудитската лига, а преминавайки като свободен агент в Мадрид година по-късно, той е лишил ПСЖ от огромен приход.
Решението подлежи на обжалване и е малко вероятно да сложи окончателен край на спора.
Съдебното постановление може да има по-широки последици за договорите на играчите и трудовото законодателство във френския футбол.
Преквалифицирането на срочните му договори (CDD) в безсрочни договори (CDI) обаче беше отхвърлено от съвета, съставен от двама представители на работодателите и двама представители на работниците. Исковете на ПСЖ бяха изцяло отхвърлени.
