Лидерите на осем държави от Северна и Източна Европа, включително България, се обединиха около позицията, че защитата на източната граница на континента трябва да се третира като „неотложен“ приоритет в отговор на руската заплаха. Това стана ясно по време на срещата на върха, проведена в Хелзинки.

Финландският министър-председател Петтери Орпо обобщи нагласите след първия по рода си форум за източния фланг, на който присъстваха още лидерите на Естония, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Швеция. „Русия остава заплаха днес, утре и в обозримо бъдеще за цяла Европа“, заяви той.

В заключителната декларация, подписана от участниците, се подчертава сериозността на геополитическата обстановка. „Агресивната война на Русия срещу Украйна и нейните последици представляват дълбока и трайна заплаха за европейската сигурност и стабилност“, се казва в документа.

Държавните и правителствени ръководители настояват, че ситуацията изисква незабавни действия. Според тях приоритет трябва да се даде на източния фланг на Европейския съюз чрез „координиран и многостранен оперативен подход“.

Конкретните мерки, очертани в декларацията, включват подсигуряване на „сухопътни бойни способности, защита от дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана, защита на границите и критичната инфраструктура, военна мобилност и контрамобилност“.

Лидерите са категорични, че сигурността на източната граница е споделена отговорност, която „трябва да бъде защитен с неотложност, лидерство и решителност“, като усилията следва да бъдат синхронизирани с НАТО.

„ЕС може да играе важна роля в подкрепата на индивидуалните усилия на държавите членки за укрепване на отбранителните им способности чрез определяне на финансирането, опростяване на регулациите и укрепване на военната мобилност“, коментира шведският премиер Улф Кристершон. Той добави, че ЕС и Северноатлантическият алианс „очевидно имат различни важни, но много допълващи се роли по отношение на източния фланг“.

Приетата декларация идва на фона на продължаващите дипломатически усилия на Украйна и европейските партньори за постигане на компромис със САЩ относно предложение за край на войната – план, чийто първоначален вариант бе оценен като благоприятен за Москва.