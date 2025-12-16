OSINT анализатори направиха разбор на удара по руска подводница клас „Варшавянка“ в Новоросийск

Атаката с дрон срещу руската подводница клас „Варшавянка“ в Новоросийск е довела до най-големи щети по кърмата на целта, според OSINT анализатори, предава „Новости Донбаса“.

Изследователите публикуваха тази информация в Telegram канала на Dnipro Osint, след като анализираха последните сателитни изображения. Подобна оценка беше споделена и от аналитичния ресурс „Око Гора ✙“. Последният отбеляза, че дронът вероятно е ударил машинното отделение на подводницата, по-специално витлото. Това би могло значително да повлияе на характеристиките и бойните й способности.

OSINT изследователи също така определиха геолокацията на инцидента с руската подводница. Според тях експлозията е станала в източния район на Новоросийск, където се намират военноморските кейове на Черноморския флот на Русия.

Междувременно пресслужбата на руския Черноморски флот, както съобщава „Радио Свобода“, потвърди атаката срещу Новоросийския залив, но настоя, че информацията за повредена подводница е „невярна“.

„Нито един кораб или подводница от Черноморския флот, разположени в залива на военноморската база Новоросийск, нито техните екипажи, не са пострадали в резултат на саботажа и служат нормално“, заяви Алексей Рулев, ръководител на пресслужбата на руския Черноморски флот.

В същото време Defense Express отбелязва, че за руснаците това е необратима загуба за останалата част от войната. Остава обаче неясно коя от подводниците клас „Варшавянка“ е повредена: Б-265 Краснодар, Б-268 Велики Новгород или Б-271 Колпино.

В понеделник Службата за сигурност на Украйна (СБУ) обяви успешна специална операция за унищожаване на подводница в Новоросийск, главното черноморско пристанище на Русия. Операцията е проведена съвместно с 13-то Главно управление на военното контраразузнаване на СБУ и ВМС на Украйна.

По-конкретно, беше съобщено, че за първи път подводни дронове „Sub Sea Baby“ са взривили руска подводница клас 636.3 „Варшавянка“. В резултат на експлозията подводницата е претърпяла критични повреди и е била ефективно изведена от строя. Според СБУ, подводницата е носила четири установки за крилати ракети „Калибър“, които руските войски използват за нанасяне на удари по украинска територия.