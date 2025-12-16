От последните минути: Цялото Изпълнително бюро на БСП подаде оставка!

Вместо оставка на председателя Атанас Зафиров, цялото Изпълнително бюро на БСП е депозирало колективна оставка. Това е станало на заседание на ръководния орган преди минути, съобщават трима независими източници на „Дневник“.

През тази седмица беше планиран пленум на партията, на който представители на различни фракции се готвеха да поискат оставката на Зафиров, като в партията е имало нагласи, че той сам ще предприеме подобен ход. Причината за напрежението е силният вътрешнопартиен натиск след падането на кабинета на Росен Желязков, в който БСП участва въпреки решение на конгреса и подписания т.нар. санитарен кордон.

Вместо това членовете на Изпълнителното бюро са подали колективна оставка, а планираният за тази седмица пленум е отложен за януари. До тогава в партията ще се обсъжда дали и по какъв начин да бъде сменен председателят на БСП.

Според източниците от ръководството решението е опит да се овладее кризата и да се спечели време за вътрешнопартийни преговори след участието на левицата в управлението и последвалите политически сътресения.