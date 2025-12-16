Първи коментар от БСП за трусовете на „Позитано“, ясно е защо Зафиров не подаде оставка

Колективната оставка на Изпълнителното бюро на БСП е акт на поемане на отговорност в изключително напрегната и емоционална ситуация както за държавата, така и за партията. Това заяви Калоян Паргов от БСП след решението на ръководството да се оттегли.
Паргов уточни, че председателят на БСП Атанас Зафиров е избран от Конгреса и неговата оставка може да бъде депозирана единствено пред Конгреса, а не пред други партийни органи.
По темата за бюджета той подчерта, че позицията на левицата остава ясна и последователна:
Според него именно редовният бюджет със социален пакет е инструментът, който може да осигури защита за хората след 1 януари.
Паргов напомни, че правителството е разполагало и с подготвен екшън план за прилагане на т.нар. хърватски сценарий, включително ръчно управление на цените при необходимост.
Той призова за реализъм и трезва оценка на обществените нагласи:
По думите му участието във властта винаги има тежка цена:
Относно бъдещето на партията Паргов заяви, че БСП е готова да се яви на избори в настоящия коалиционен формат, но са възможни и промени.
Той бе категоричен, че оставката на Атанас Зафиров не е обсъждана:
В заключение Паргов призна и допуснати грешки в управлението на вътрешнопартийните процеси:
През следващите дни ръководството на БСП ще проведе срещи с всички партийни организации в страната, за да търси изход от кризата и да подготви партията за предстоящите политически предизвикателства.
