          Първи коментар от БСП за трусовете на „Позитано“, ясно е защо Зафиров не подаде оставка

          СНИМКА: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Колективната оставка на Изпълнителното бюро на БСП е акт на поемане на отговорност в изключително напрегната и емоционална ситуация както за държавата, така и за партията. Това заяви Калоян Паргов от БСП след решението на ръководството да се оттегли.

          „Този акт на Бюрото е с цел колективната отговорност пред партията в тази тежка ситуация, изпълнена с емоции. Виждам напрежение и в нашите структури – целта е успокояване на обстановката, намаляване на емоцията и проявяване на здрав разум за предстоящото през идните месеци. То няма да е никак лесно и за държавата, и за партията.“

          Паргов уточни, че председателят на БСП Атанас Зафиров е избран от Конгреса и неговата оставка може да бъде депозирана единствено пред Конгреса, а не пред други партийни органи.

          По темата за бюджета той подчерта, че позицията на левицата остава ясна и последователна:

          „БСП държи на редовния бюджет, защото удълженият бюджет означава едно голямо нищо за България в идващите месеци. БСП вече не подкрепи в комисиите удължения бюджет.“

          Според него именно редовният бюджет със социален пакет е инструментът, който може да осигури защита за хората след 1 януари.

          „Редовният бюджет, с целия си социален пакет, зад който застава БСП, дава възможност за буфери пред хората. Позицията беше ясна – да се осигурят средства чрез орязване на други разходи, а не за сметка на данъците и осигуровките на хората.“

          Паргов напомни, че правителството е разполагало и с подготвен екшън план за прилагане на т.нар. хърватски сценарий, включително ръчно управление на цените при необходимост.

          „Въпросът е кой ще поеме отговорност при правителство в оставка за това, което ни предстои. ГЕРБ и ПП-ДБ приеха удължения бюджет.“

          Той призова за реализъм и трезва оценка на обществените нагласи:

          „Няма какво да се сърдим на тази или онази партия или на хората по площадите. Очевидно хората не са с добро усещане, без значение постиженията на което и да е правителство.“

          По думите му участието във властта винаги има тежка цена:

          „Няма партия, която да е излязла здрава от управлението. Ние до болка познаваме този процес.“

          Относно бъдещето на партията Паргов заяви, че БСП е готова да се яви на избори в настоящия коалиционен формат, но са възможни и промени.

          „Готови сме да се явим на изборите като настоящата коалиция, но може и да се разшири, а може и да се намали. Бюрото подаде тази оставка като акт на своята колективна отговорност.“

          Той бе категоричен, че оставката на Атанас Зафиров не е обсъждана:

          „Като акт, той може да я депозира пред Конгреса. След 10 януари ще стане ясно дали ще има Конгрес и какви решения ще се вземат.“

          В заключение Паргов призна и допуснати грешки в управлението на вътрешнопартийните процеси:

          „Отчетохме като грешка липсата на добра комуникация с партийните структури. Улисани във властовите и парламентарни решения, понякога забравяш да обясниш на своите хора какво се случва, защо се случва и каква е позицията.“

          През следващите дни ръководството на БСП ще проведе срещи с всички партийни организации в страната, за да търси изход от кризата и да подготви партията за предстоящите политически предизвикателства.

