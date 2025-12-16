НА ЖИВО
          Патриарх Кирил: Путин е първият православен президент, а властта му е дадена свише

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Главата на Руската православна църква (РПЦ) патриарх Кирил направи силно изявление в подкрепа на държавния глава, като обяви, че руските граждани днес живеят в „много благополучно време“. Според духовния водач причината за това е, че Владимир Путин е „първият православен президент от царски времена насам“. Думите му бяха цитирани от базираното в Нидерландия издание „Москоу таймс“.

          По време на проповед в московския храм „Свети равноапостолен велик княз Владимир“, патриархът не скри емоциите си относно политическата ситуация в страната. „Понякога дори си мисля: Господи, нима това е истина?“, сподели той пред миряните, подчертавайки убеждението си, че сегашното управление „наистина е дадено свише“.

          Кирил призова вярващите към благодарност както за страната, така и за политическото ръководство. „Затова трябва да сме благодарни на Бог и за страната, в която живеем, и, откровено казано, за властта и, разбира се, за всичко, което Русия извършва днес“, отбеляза главата на РПЦ.

          В словото си той отправи апел към руснаците „да се трудят за благото на Църквата и Отечеството“. Патриархът предупреди паството да се пази от „всякакви изкушения, които понякога се налагат от недоброжелатели на страната“, чиято цел според него е да „отклонят“ гражданите „от забележителния курс на цивилизационно развитие“.

          Това не е първият случай, в който висшият клирик демонстрира безрезервна подкрепа за Кремъл. По-рано той определи Владимир Путин, който нареди началото на инвазията в Украйна, като „пример за добър християнин“. Патриархът настоява, че президентът е „искрено вярващ“ и „църковен“ човек, който „никога не се срамува нито в храм да влезе, нито да се причасти със Светите Христови Тайни“.

          Самият руски президент е споделял публично, че „от време на време“ изпитва желание „да се обърне към всевишния и да се прекръсти“, като понякога дори застава на колене. Путин също така е изразявал тезата, че войната в Украйна е била „угодна на Бога“. Тези религиозни обосновки идват на фона на данни от западни източници, според които Русия е загубила във войната над 1,15 милиона души, от които най-малко 250 хиляди са убити.

          - Реклама -

