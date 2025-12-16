Подпорна стена и земна маса убиха работник в Стара Загора

Работник загина след срутване на подпорна стена и земна маса по време на изкопни дейности в Стара Загора. Инцидентът е станал около 12:00 часа на строителна площадка в града.

По първоначална информация на обекта са се намирали няколко души, когато внезапно свличане на земна маса е затрупало един от работниците. Колегите му са реагирали незабавно и са успели да го извадят преди пристигането на специализираните екипи.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ, който е транспортирал пострадалия в болнично заведение в критично състояние. Въпреки усилията на лекарите и проведените реанимационни действия, мъжът е починал малко по-късно.

Компетентните органи са започнали разследване на инцидента. Служители на Инспекцията по труда и полицията изясняват причините за срутването и дали са били спазени всички изисквания за безопасност при извършване на строително-монтажните работи.