НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИнциденти

          Полицията с първи подробности за тежкия инцидент с дете в София

          0
          625
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пробите за алкохол и наркотици на жената, която тази сутрин блъсна с автомобила си 15-годишно момиче на пешеходна пътека в столичния квартал „Хаджи Димитър“, са отрицателни. Това съобщи на брифинг комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в района до 95-о Средно училище. Пострадалото дете е с гръдна травма и е настанено в болница „Пирогов“, където към момента се намира в операционната.

          Инцидент в София: 15-годишно момиче е пострадало до 95-то училище Инцидент в София: 15-годишно момиче е пострадало до 95-то училище

          По думите му момичето е пресичало на пешеходна пътека при зелен сигнал за пешеходците. В същото време зелена светлина е била подадена и за автомобилите, които са завивали.

          „Светофарната уредба на ул. „Ангел Войвода“ е пропускала едновременно водачите на автомобили и пешеходците“, уточни той.

          От СДВР съобщиха още, че водачката е правоспособен шофьор от 1994 г. и за този период има седем регистрирани нарушения. По случая е образувано досъдебно производство.

          Пробите за алкохол и наркотици на жената, която тази сутрин блъсна с автомобила си 15-годишно момиче на пешеходна пътека в столичния квартал „Хаджи Димитър“, са отрицателни. Това съобщи на брифинг комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал в района до 95-о Средно училище. Пострадалото дете е с гръдна травма и е настанено в болница „Пирогов“, където към момента се намира в операционната.

          Инцидент в София: 15-годишно момиче е пострадало до 95-то училище Инцидент в София: 15-годишно момиче е пострадало до 95-то училище

          По думите му момичето е пресичало на пешеходна пътека при зелен сигнал за пешеходците. В същото време зелена светлина е била подадена и за автомобилите, които са завивали.

          „Светофарната уредба на ул. „Ангел Войвода“ е пропускала едновременно водачите на автомобили и пешеходците“, уточни той.

          От СДВР съобщиха още, че водачката е правоспособен шофьор от 1994 г. и за този период има седем регистрирани нарушения. По случая е образувано досъдебно производство.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          70% от билетите за Cirque du Soleil вече са продадени

          Никола Павлов -
          Cirque du Soleil - световният феномен, който вече десетилетия пренаписва правилата на сценичното изкуство, ще омагьоса публиката в София с едно от най-обичаните си...
          Политика

          Иван Таков: БСП е категорично против приватизация или концесия на „Топлофикация София“

          Георги Петров -
          Групата на „БСП за България“ в Столичния общински съвет (СОС) изрази твърда позиция срещу възможността за приватизация или отдаване на концесия на „Топлофикация София“...
          Политика

          Белгия отново блокираха плана на ЕК за руските активи преди срещата на върха

          Георги Петров -
          Белгия категорично отхвърли предложените от Европейската комисия (ЕК) отстъпки, целящи деблокирането на заем от 210 милиарда евро за Украйна. Финансирането трябваше да бъде обезпечено...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions