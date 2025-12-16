Полицията с първи подробности за тежкия инцидент с дете в София

Пробите за алкохол и наркотици на жената, която тази сутрин блъсна с автомобила си 15-годишно момиче на пешеходна пътека в столичния квартал „Хаджи Димитър“, са отрицателни. Това съобщи на брифинг комисар Мартин Цурински, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ при СДВР.

- Реклама -

Инцидентът е станал в района до 95-о Средно училище. Пострадалото дете е с гръдна травма и е настанено в болница „Пирогов“, където към момента се намира в операционната.

По думите му момичето е пресичало на пешеходна пътека при зелен сигнал за пешеходците. В същото време зелена светлина е била подадена и за автомобилите, които са завивали.

„Светофарната уредба на ул. „Ангел Войвода“ е пропускала едновременно водачите на автомобили и пешеходците“, уточни той.

От СДВР съобщиха още, че водачката е правоспособен шофьор от 1994 г. и за този период има седем регистрирани нарушения. По случая е образувано досъдебно производство.