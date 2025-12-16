Полицията в Шумен издирва 51-годишната Галена Георгиева

Областната дирекция на МВР в Шумен е предприела действия по издирването на 51-годишната Галена Петкова Георгиева. Търсенето е започнало по молба на нейните близки, съобщиха от пресцентъра на полицията в града.

Жената е напуснала жилището си в шуменския квартал „Тракия“ около 11:00 часа вчера и оттогава следите ѝ се губят. По описание, предоставено от органите на реда, Галена е със среден ръст, пъстри очи и къса прошарена коса. В момента на изчезването си тя е била облечена с бяла блуза на сини райета и тъмносиньо долнище на анцуг. Била е обута с кафяви домашни пантофи.

От полицията уточняват, че това не е първият случай, в който жената напуска дома си. При предишни изчезвания тя е била откривана във входове на жилищни блокове в квартал „Тракия“, както и в района около гробищния парк.

Властите апелират към всички граждани, които имат информация за местонахождението на Галена Георгиева, да подадат сигнал на спешния телефон 112, на градския номер 054 800 588 или в най-близкото районно управление на МВР.