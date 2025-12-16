Последните F-16 по първия договор пристигнаха в България

Министърът на отбраната Атанас Запрянов и началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов посрещнаха последните два самолета по първия договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“ за придобиване на F-16 Block 70 за България, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Самолетите се приземиха в Трета авиационна база в село Граф Игнатиево. Става въпрос за един едноместен и един двуместен изтребител, които пристигнаха с отличителните знаци на Военновъздушните сили на САЩ. След кацането те ще бъдат пребоядисани с отличителните знаци на българските Военновъздушни сили.

На церемонията по посрещането присъстваха още заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващият длъжността командир на Трета авиационна база полковник Методи Орлов, представители на Военновъздушните сили на САЩ в Европа и Африка, както и представители на посолството на САЩ в България.

С пристигането на тези два самолета България завършва доставките по първия договор за F-16 Block 70. Българските Военновъздушни сили ще разполагат с пълна ескадрила от този тип изтребители след доставката на още осем самолета по втория договор с „Локхийд Мартин Аеронаутикс“.