Протести в Словакия срещу промени в Наказателния кодекс и отслабване на защитата на подателите на сигнали

Хиляди протестиращи излязоха в понеделник по улиците на словашката столица Братислава срещу премахването на службата за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, и срещу прибързано приетите промени в Наказателния кодекс, които според тях подкопават върховенството на закона в страната.

- Реклама -

След завръщането си на власт през 2023 г., националистическият премиер Роберт Фицо е изправен пред поредица от протести срещу действията на правителството му, които според критиците ограничават демократичните права в страната с население от 5,4 милиона души.

Последната демонстрация се състоя, след като словашкият парламент одобри нови изменения в Наказателния кодекс, включително ограничаване на това кой може да бъде съдействащ свидетел при разследвания. Още миналата година спорна реформа доведе до облекчаване на наказанията за корупция и икономически престъпления.

Миналата седмица парламентът прие и закон, който според критиците отслабва защитата на подателите на сигнали, като заменя независимата служба за защита с орган под пряк държавен контрол.

По време на протеста в Братислава демонстранти държаха плакати с надписи „Гангстерът Фицо унищожава нашата Словакия“ и скандираха „Срам!“ и „Стига мафията!“.

„Това правителство ни дърпа към Русия“, заяви Катарина Косегьова, 60-годишна служителка, присъствала на протеста.

„Това е нещо, което никога не съм си мислил, че може да се случи – те печелят честни избори и след това унищожават демокрацията в Словакия“, каза пред АФП пенсионерът Петер Сушко.

Според журналист на АФП, около 7000 души са участвали в демонстрацията, организирана от група неправителствени организации. На митинга говори и Йозеф Кучак, баща на убития разследващ журналист Ян Кучак, който определи законодателните промени като опасни.

„Лудост е как този закон изобщо може да се появи. Какво ще последва – ще имаме ли режим? Тук сме, за да предотвратим това“, каза той пред събралите се.

През уикенда неправителствени организации призоваха президента Петер Пелегрини да сезира Конституционния съд, след като парламентът отмени президентското му вето. Пелегрини заяви, че няма да подпише закона, дори след преодоляването на ветото.

„Ще се ръководя от правни и демократични принципи и от изграждането на репутация за Словакия, която да внушава уважение от нашите партньори в международните институции“, написа президентът във Facebook.

Позицията на Словакия в годишния индекс за възприятие на корупцията на Transparency International се влоши миналата година, като страната се нареди сред най-зле представящите се в Европейския съюз.