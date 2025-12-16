НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Радев: Консултациите продължават утре с още 2 партии

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          В съответствие с чл. 99, ал. 1 от Конституцията президентът Румен Радев продължава консултациите с парламентарните групи в 51-вото Народно събрание.

          На 17 декември, сряда, държавният глава ще приеме на „Дондуков“ 2 представители на две парламентарни групи, съобщиха от пресцентъра на президентството.

          От 10.00 часа консултации ще проведат представители на парламентарната група на „БСП – Обединена левица“.

          От 11.30 часа президентът ще се срещне с представители на парламентарната група на „Има такъв народ“.

          Консултациите са част от конституционната процедура по връчване на мандат за съставяне на ново правителство след оставката на кабинета „Желязков“.

