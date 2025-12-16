РИМ–Кърджали отбеляза 60 години с изложбата „Блясъкът на Перперикон“

Регионалният исторически музей в Кърджали отбеляза своя 60-годишен юбилей с изложбата „Блясъкът на Перперикон“ – посветена на древния град, чиято популярност през последните години расте не само в България, но и в Европа, предаде БГНЕС.

Сред специалните гости на тържеството бяха кметът на Кърджали Ерол Мюмюн и известният археолог и изследовател на Перперикон проф. Николай Овчаров.

В приветствието си кметът подчерта ключовата роля на РИМ–Кърджали за духовния и културния живот на града, като благодари на екипа на музея за това, че е превърнат в гордост за Кърджали и целия регион.

„Вашият музей е знаков, самата архитектура на сградата го превръща в образец не само за България, но и за Европа“, заяви Ерол Мюмюн.

По думите му, благодарение на Перперикон Кърджали е не само столица на Родопите, но и столица на древните цивилизации.

По повод юбилея кметът награжди музея със златен знак на града, който връчи на временно изпълняващия длъжността директор Милен Камарев.

Юбилейното събитие беше уважено от широк кръг представители на обществеността, като мястото, предвидено за празника, се оказа недостатъчно за всички желаещи да присъстват. Сред гостите имаше и много ученици от горните класове на местните училища, което подчерта интереса на младите хора към историята и културното наследство на региона.