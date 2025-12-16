Държавите членки на Европейския съюз от Източния фланг задълбочават сътрудничеството си в критичен момент за сигурността на континента. Това стана ясно от изявлението на министър-председателя Росен Желязков, който взе участие в първата среща на върха на Източния фланг, провела се в Хелзинки. Основният фокус на разговорите между българския премиер и лидерите на още седем държави от ЕС бе необходимостта от решителни и координирани действия за повишаване на отбранителната готовност в синхрон със сътрудничеството с НАТО.

По време на форума Росен Желязков изрази категорична подкрепа за Пътната карта за европейска отбранителна готовност до 2030 г. Той подчерта, че този стратегически документ, заедно със съпътстващите го проекти, създава условия за значително подобряване на отбранителните способности в три ключови направления: координация, капацитет и технологично обновление.

„Ние участваме и по програмата SAFE с конкретни проекти в отделните домейни, които представляват интерес за България, която трябва да защитава своите граници, особено тези, свързани с Черно море“, заяви министър-председателят. Той акцентира специално върху стратегическото значение на сигурността и свободата на корабоплаването в черноморския регион, като допълни: „Заявихме нашето участие и нашите възможности, както и намеренията ни за разширяване на тези капацитети“.

Освен въпросите на отбраната, българският министър-председател изведе като приоритет и развитието на транспортните коридори по оста Север – Юг. Според Желязков, именно формати като настоящата среща в Хелзинки играят съществена роля за обединяване на усилията в тази посока.