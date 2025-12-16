Русия няма да прави компромиси по отношение на Донбас, Крим или Запорожка и Херсонска област, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков в интервю пред ABC News.

- Реклама -

„От 2022 г. Донбас и двете донбаски републики станаха неразделна част от Русия след проведените там референдуми. Това се отнася за Донбас. Подобна ситуация се случи и в Запорожка и Херсонска области. Следователно тези четири образувания са неразделна част от Руската федерация. И не говоря за Крим; това е история от 2014 г. Следователно има само пет образувания и ние не можем да правим компромиси по този въпрос по никакъв начин, защото според нас това би било преразглеждане на фундаментален елемент от нашата държавност, залегнал в нашата конституция“, заяви Рябков.