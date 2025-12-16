НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Русия обяви пълен контрол над Купянск и всичките му квартали

          Ситуацията в Купянск е изцяло под контрола на руските войски. Всички квартали на града са под контрола на руските въоръжени сили, съобщи Леонид Шаров, началник на пресцентъра на руската групировка войски „Запад“, предава ТАСС.

          По думите му:

          Град Купянск е под контрола на 6-а общовойскова армия.

          Подразделения на групировка войски „Запад“ уверено отблъскват атаките на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в районите на Тищенковка, Московка и Соболевка, като поддържат контрол над тези населени места.

          Украинските подразделения правят ежедневни опити да проникнат в Купянск на малки групи през гробището, като понасят значителни загуби.

          Екипажи на безпилотни летателни апарати, щурмови дронове и артилерия са унищожили група колумбийски наемници близо до Купянск.

          Останките от разпръснати подразделения на ВСУ са блокирани в две сгради в микрорайон Юбилейни; очаква се скоро да бъдат елиминирани.

          Групировка войски „Запад“ продължава да изпълнява поставените бойни задачи в зоната на бойните действия в Украйна.

