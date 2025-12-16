Русия публикува кадри на неповредената подводница „Варшавянка“ в Новоросийск

Министерството на отбраната на Русия публикува видео от, както се твърди, неповредената подводница „Варшавянка“ в залива на Новоросийск, за която СБУ твърдеше, че е унищожена, предава „Страна“.

- Реклама -

По-рано и украински медии се усъмниха, че подводницата е поразена, тъй като взривът е на няколко десетки метра от нея.