Руската армия удари обекти от транспортната инфраструктура на Украйна

Руската армия е нанесла удари по транспортна инфраструктура, използвана от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщи Министерството на отбраната на Русия, цитирано от РИА Новости.

„Оперативно-тактическа авиация, щурмови дронове, ракетни войски и артилерия на войскови групи <…> са нанесли удари по съоръжения на транспортната инфраструктура, използвани от ВСУ, както и по цех за сглобяване и съхранение на щурмови дронове“, се казва в доклада.

Руските сили са атакували и места за временно разполагане на украински бойци и чуждестранни наемници в 154 области, отбеляза министерството.