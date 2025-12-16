НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 16.12.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руснаците унищожиха напълно бойна група на 3-а бригада на ВСУ в Харковска област

          0
          80
          Руската армия - САУ
          Руската армия - САУ
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руски военни са ликвидирали бойна група от 3-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщават от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „На фронта Меловое-Хатное противникът предприе два опита да придвижи бойни групи от 3-та отделна тежка механизирана бригада. В резултат на комплексно огнево поражение тези опити са били осуетени, а една от групите е била напълно унищожена“, съобщи източникът на агенцията.

          Бойци от руските групировки „Запад“ и „Восток“ действат на Харковско направление.

          Съобщава се, че близо до Первомайское руските войски са унищожили РСЗО „Град“, която е обстрелвала Белгород.

          Руски военни са ликвидирали бойна група от 3-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщават от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

          - Реклама -

          „На фронта Меловое-Хатное противникът предприе два опита да придвижи бойни групи от 3-та отделна тежка механизирана бригада. В резултат на комплексно огнево поражение тези опити са били осуетени, а една от групите е била напълно унищожена“, съобщи източникът на агенцията.

          Бойци от руските групировки „Запад“ и „Восток“ действат на Харковско направление.

          Съобщава се, че близо до Первомайское руските войски са унищожили РСЗО „Град“, която е обстрелвала Белгород.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          СБУ обяви за издирване Филип Киркоров

          Иван Христов -
          Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поставила народния артист на Русия Филип Киркоров в списъка за издирване; информацията за него е добавена към...
          Война

          Европа представи план за гаранции за сигурност на Украйна

          Иван Христов -
          Европейските лидери издадоха съвместно изявление относно усилията за разрешаване на войната между Русия и Украйна и предложиха план от шест точки за гаранции за...
          Война

          Черноморският флот на Русия отрича Украйна да е унищожила подводница в Новоросийск

          Иван Христов -
          Информацията на Киев за предполагаемото унищожаване на руска подводница е невярна, заявиха от Черноморския флот на Русия. От там също отбелязват, че опитът на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions