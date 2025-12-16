Руски военни са ликвидирали бойна група от 3-та бригада на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Харковска област, съобщават от силите за сигурност на Русия пред РИА Новости.

„На фронта Меловое-Хатное противникът предприе два опита да придвижи бойни групи от 3-та отделна тежка механизирана бригада. В резултат на комплексно огнево поражение тези опити са били осуетени, а една от групите е била напълно унищожена“, съобщи източникът на агенцията.

Бойци от руските групировки „Запад“ и „Восток“ действат на Харковско направление.

Съобщава се, че близо до Первомайское руските войски са унищожили РСЗО „Град“, която е обстрелвала Белгород.