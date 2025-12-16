Съдът постави под домашен арест шефа на Пето РПУ в София

Окръжният съд в Ловеч наложи мярка за неотклонение „домашен арест“ с електронна гривна на директора на Пето районно управление в София Пламен Максимов.

БГНЕС припомня, че Максимов беше задържан заедно с полицейски началник на сектор и още четирима униформени. Общо седем души са привлечени като обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с палежи, подкупи и разпространение на наркотици в София и Ловеч.

Двама от обвиняемите са сочени като ръководители на групата, като единият е служител на МВР.

Разследването е образувано преди пет месеца от Окръжна прокуратура – Ловеч, като по данни на обвинението групата е действала около година и половина. Акцията по задържането е проведена на 12 декември.

При обиските са открити големи количества наркотици – марихуана, синтетични наркотици и кокаин, както и десетки хиляди евро.

В началото на 2025 година във „Вътрешна сигурност“ на МВР са постъпили сигнали, след което е започнала работа по случая.