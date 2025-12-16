НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          САЩ блокираха оферта за активите на „Лукойл“

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Съединените щати отхвърлиха предложението на група, водена от американската банка Xtellus Partners, за придобиване на чуждестранните активи на руската петролна компания „Лукойл“. Решението на Министерството на финансите на САЩ оставя в надпреварата няколко големи международни играчи, сред които Exxon Mobil, Chevron, International Holding Company от Абу Даби, унгарската MOL и инвестиционният фонд Carlyle. От американското финансово ведомство отказаха официален коментар.

          Продажбата на активите беше предложена от „Лукойл“, след като през октомври текущият президент на Америка Доналд Тръмп наложи санкции срещу компанията, както и срещу „Роснефт“, с цел засилване на натиска върху Москва за постигане на мирно споразумение за Украйна. Активите се оценяват на около 22 млрд. долара и включват добивни проекти за нефт и газ, рафинерии и над 2000 бензиностанции в Европа, Централна Азия, Близкия изток, както и в Северна и Южна Америка.

          Офертата на Xtellus предвиждаше сложен безкасов суап, при който санкционирани ценни книжа на „Лукойл“, притежавани от американски инвеститори, да бъдат върнати на руската компания в замяна на глобалните ѝ активи. Въпреки че „Лукойл“ е предпочитала този вариант, Министерството на финансите е уведомило групата, че използването на санкционирани ценни книжа в подобна сделка не е разрешено, което е довело до отхвърляне на предложението.

          По информация на източници Xtellus е работила с партньори като американския милиардер Тод Боели и инвестиционната група Allied Investment Partners от ОАЕ, а между страните дори е бил подписан предварителен договор. Сега групата планира да поиска преразглеждане на решението на по-високо ниво и да подаде заявление за специален лиценз.

          Американски инвестиционни фондове държат значителни дялове в „Лукойл“, които бяха замразени и обезценени след руското нахлуване в Украйна през 2022 г., причинявайки загуби за милиарди долари. Миналата седмица САЩ удължиха крайния срок за преговори по сделките с „Лукойл“ до 17 януари, като дадоха възможност на заинтересованите страни да сключват условни договори и да финализират подготвителните дейности.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

