САЩ няма да посредничат между България и Северна Македония

Съединените щати не възнамеряват да заемат позиция на посредник между България и Република Северна Македония. Това стана ясно от интервю на американския посланик в Скопие Анджела Агелер, предаде БГНЕС.
Относно европейската интеграция на Република Северна Македония, Агелер подчерта, че независимо от етапа на преговорите, изискванията са ясни.
Американският дипломат беше категорична, че мястото на Северна Македония е в Европа, като подчерта значението на евроинтеграцията за регионалната и трансатлантическата сигурност.
Тя допълни, че настоящото правителство в Скопие води активни разговори с държавите членки на ЕС, Европейската комисия и европейските лидери, търсейки начини процесът да продължи напред.
Агелер обърна внимание, че върховенството на закона, икономиката и възможностите за гражданите са сред ключовите теми, по които обществото очаква резултати.
По отношение на политическата криза в България, Агелер изрази мнение, че тя не бива да застрашава диалога между двете страни.
Тя добави, че има хора с добра воля от двете страни на границата, които искат процесът да продължи, защото географията и стратегическият интерес са очевидни.
На въпрос дали САЩ могат да поемат ролята на посредник, Агелер беше ясна:
В същото време тя подчерта, че Вашингтон следи ситуацията отблизо и остава силен поддръжник, приятел и съюзник както на Северна Македония, така и на България.