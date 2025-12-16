САЩ няма да посредничат между България и Северна Македония

Съединените щати не възнамеряват да заемат позиция на посредник между България и Република Северна Македония. Това стана ясно от интервю на американския посланик в Скопие Анджела Агелер, предаде БГНЕС.

Относно европейската интеграция на Република Северна Македония, Агелер подчерта, че независимо от етапа на преговорите, изискванията са ясни.

„Независимо дали преговорите за присъединяване към ЕС са започнали или не, ясно е какво трябва да се направи, за да се изпълнят критериите. Пътната карта съществува и всички бихме искали да видим по-голям напредък в това отношение“, заяви тя пред местната телевизия „Сител“.

Американският дипломат беше категорична, че мястото на Северна Македония е в Европа, като подчерта значението на евроинтеграцията за регионалната и трансатлантическата сигурност.

„Когато разглеждаме коридорите 8 и 10, националната сигурност на страната и региона е много важна за трансатлантическите отношения. ЕС е естественият дом на тази страна“, каза Агелер.

Тя допълни, че настоящото правителство в Скопие води активни разговори с държавите членки на ЕС, Европейската комисия и европейските лидери, търсейки начини процесът да продължи напред.

„Бихме ли искали всички да видим повече напредък и резултати? Да. Но реформите са необходими независимо от етапа на преговорите, а пътят е много ясен“, подчерта посланикът.

Агелер обърна внимание, че върховенството на закона, икономиката и възможностите за гражданите са сред ключовите теми, по които обществото очаква резултати.

„Това е много важно за избирателите – те искат страната да напредва. Няма причина да не се движим напред в тези области“, заяви тя.

По отношение на политическата криза в България, Агелер изрази мнение, че тя не бива да застрашава диалога между двете страни.

„Членството на Северна Македония е в интерес на всички, включително на съседите. Видяхме това много ясно с Гърция – тя вече е огромен икономически и военен партньор“, каза посланикът.

Тя добави, че има хора с добра воля от двете страни на границата, които искат процесът да продължи, защото географията и стратегическият интерес са очевидни.

На въпрос дали САЩ могат да поемат ролята на посредник, Агелер беше ясна:

„Не очаквам Съединените щати да действат като посредник между Северна Македония и България в скоро време“.

В същото време тя подчерта, че Вашингтон следи ситуацията отблизо и остава силен поддръжник, приятел и съюзник както на Северна Македония, така и на България.