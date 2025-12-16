НА ЖИВО
          САЩ заплашиха ЕС с ответни мерки заради данъци и регулации срещу американски компании

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Съединените щати заплашиха с ответни мерки срещу Европейския съюз във връзка с усилията на блока да облага с данъци американски компании, като посочиха големи европейски дружества като потенциални цели, предаде АФП.

          В публикация в социалните мрежи Службата на търговския представител на САЩ (USTR) разкритикува ЕС и някои държави членки за техния „продължаващ курс на дискриминационни и притеснителни съдебни дела, данъци, глоби и регулаторни разпоредби“ срещу американски доставчици на услуги.

          В изявлението се предупреждава, че ако блокът и неговите членове продължат с действия, които се възприемат като възпиращи конкурентоспособността на американските компании, Вашингтон:

          „няма да има друг избор, освен да започне да използва всички инструменти, с които разполага, за да противодейства на тези неразумни мерки“.

          Публикацията сигнализира, че в отговор могат да бъдат взети на прицел ключови европейски предприятия, като сред изброените са Accenture, DHL, Mistral, Siemens и Spotify, наред с други.

          „Ако се наложат ответни мерки, американското законодателство позволява налагането на такси или ограничения върху чуждестранни услуги, както и други действия“, заявиха от USTR.

          Оттам допълниха, че Вашингтон ще възприеме сходен подход и към други държави, които прилагат „стратегия в този дух, подобна на тази на ЕС“.

          Президентът Доналд Тръмп и преди е отправял остри критики към ЕС заради регулациите му спрямо американските технологични компании, а позицията на USTR се разглежда като пореден опит за натиск върху Брюксел.

          През септември Тръмп заплаши с ответни мита, след като ЕС наложи на Google антитръстова глоба от 3,47 милиарда долара. По-рано този месец той разкритикува и „злобната“ глоба от 140 милиона долара, наложена от ЕС на социалната мрежа X на Илон Мъск, като предупреди, че „Европа трябва да бъде много внимателна“.

          Напрежението вероятно ще продължи, като Google, Microsoft и Amazon също неотдавна са се сблъскали с допълнителен контрол от регулаторните органи в Брюксел.

          Публикацията на USTR изтъкна, че американските компании са предоставили на гражданите на ЕС „значителни безплатни услуги“, както и „надеждни корпоративни услуги“ за бизнеса. Същевременно беше подчертано, че европейските доставчици на услуги са могли да „оперират свободно“ на територията на САЩ.

          Натискът на Тръмп срещу държави, за които смята, че са насочени срещу американските технологични компании, вече е довел до промени и другаде. През юни Канада обяви, че ще отмени данъка си върху цифровите услуги, който би засегнал американските технологични гиганти, след като Тръмп заяви, че прекратява търговските преговори с Отава.

