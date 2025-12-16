Сателитни изображения показаха: Няма пряко попадение в руската подводница „Варшавянка“ в Новоросийск

Военноморски дрон може да не е ударил директно руската подводница „Варшавянка“ в пристанището на Новоросийск, съобщава „Радио свобода“, анализирайки нови сателитни изображения.

Кадрите показват, че експлозията е станала на няколко десетки метра от подводницата. Кеят е повреден, но „Варшавянка“ остава на мястото си.

„Трудно е да се оценят действителните щети по подводницата от сателитни снимки, но те предполагат, че дронът не е ударил директно корпуса на подводницата“, пише изданието.

Русия твърди, че дронът не е причинил никакви щети на подводницата.