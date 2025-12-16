СБУ обяви за издирване Филип Киркоров

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) е поставила народния артист на Русия Филип Киркоров в списъка за издирване; информацията за него е добавена към базата данни за издирваните лица, според документи на украинското правителство, получени от РИА Новости.

На 28 октомври Главната прокуратура на Украйна обяви, че Киркоров е обвинен задочно. СБУ го обвини в нарушаване на процедурите за влизане и излизане от новите руски територии, предполагаемо с цел „нанасяне на вреда на националните интереси на Украйна“.

Според базата данни за издирваните лица, информация за него е добавена на 30 октомври, но е оповестена публично едва днес.

По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски подписа указ за отнемане на украинските държавни награди и титли от 34 души, включително Филип Киркоров. Той е регистриран и в украинския уебсайт „Миротворец“ в продължение на десет години.