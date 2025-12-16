НА ЖИВО
          Сергей Лавров: САЩ се съгласиха с териториалните претенции на Русия

          Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров заяви, че последните контакти със САЩ за Украйна „дават надежда“, че американците са започнали да разбират по-дълбоко позицията на Москва.

          Както пише Newsweek, в интервю за иранската държавна телевизионна компания той е заявил, че във Вашингтон са се съгласили, че Украйна няма да бъде член на НАТО, а също така са обещали да подпомогнат прехвърлянето на окупираните територии на Русия.

          „Сега трябва да премахнем тези коренни причини и е добре, че американците разбраха това. Те ясно заявиха, че не може да има НАТО. И ясно заявиха, че земите, където руснаците живеят от векове, трябва отново да станат руски“, заяви Лавров.

          Сред другите искания на Русия той посочи „възстановяването на правата“ на Украинската православна църква – Московска патриаршия и руския език в Украйна.

          Той заяви още, че Русия „няма какво да обсъжда“ с настоящото европейско ръководство и че европейските страни са „пренебрегнали всички възможности да участват в разрешаването“ на войната в Украйна.

