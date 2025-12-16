Страните в украинския конфликт са близо до разрешаване на кризата, заяви заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков в интервю пред ABC News.

„Напълно сме уверени, че сме на прага на разрешаване на тази ужасна криза“, заяви той.

В същото време дипломатът отбеляза, че Москва е за трайно решение, което ще разреши коренните причини за конфликта.

„Бяхме много близо до разрешаването на всичко през 2022 г., но сега нещата са много по-сложни; разликите в подходите са очевидни. Това означава, че просто трябва да удвоим усилията си, за да преодолеем тези различия, и сме готови да го направим“, подчерта Рябков.

В момента Русия чака Съединените щати да я информират за резултатите от последните си разговори с украински представители.

„Ние сме без предубеждения и подхождаме открито към това, какви решения могат да бъдат взети там. Но абсолютно никога <…> няма да се съгласим на каквото и да е присъствие на войски на НАТО на украинска територия“, подчерта заместник-министърът на външните работи. Той също така отхвърли възможността за разполагане на сили там от така наречената коалиция на желаещите, която, според него, представлява същото като Северноатлантическия алианс.

„Или може би дори по-лошо, защото подобно решение би могло да бъде приложено дори без стандартните процедури на НАТО за подобни случаи“, добави Рябков.