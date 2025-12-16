Днес, 16 декември 2025 г., бе проведена специализирана операция, насочена срещу организираната престъпност и схеми за изпиране на пари. Акцията е реализирана от екипи на Националната следствена служба (НСлС), Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) под прякото ръководство и надзор на Софийска градска прокуратура (СГП).

Действията по разследването се извършват от НСлС в рамките на досъдебно производство, образувано с постановление на наблюдаващ прокурор от 15.11.2024 г. Фокусът на работата е изясняване на обстоятелствата около дейността на организирана престъпна група, която се занимава с легализиране на средства, придобити чрез трафик и търговия с наркотици.

В хода на операцията, с предварително разрешение от Софийски градски съд, са извършени претърсвания и изземвания на територията на град София. Проверени са общо 8 обекта – апартаменти и търговски площи. Разследващите са иззели множество веществени доказателства, сред които мобилни устройства и документи за собственост на недвижими имоти. Конфискувани са ценности на висока стойност, както и значителни парични суми в левове, долари и над 400 000 евро. Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.