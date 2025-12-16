НА ЖИВО
          Силно земетресение разлюля Западна Гърция

          Изображение: telegraph.bg
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Земетресение с магнитуд 5,2 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ в 01:41 ч. гръцко (и българско) време във водите на Йонийско море, югозападно от гръцкия остров Закинтос, съобщава в. „Катимерини“, позовавайки се на данни от Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина.

          Трусът е бил на дълбочина 8,5 километра, а епицентърът му е локализиран на около 89 километра югозападно от Закинтос, предаде БТА.

          Към момента няма информация за пострадали хора или нанесени материални щети вследствие на земетресението.

