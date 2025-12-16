НА ЖИВО
      вторник, 16.12.25
          Правосъдие

          Скандал с дипломати: ЕЦТП обвини посланичките на Франция и Германия в намеса в съдебната власт

          Снимка:БГНЕС
          Европейският център за транспортни политики (ЕЦТП) отправи остри критики и официални писма до посолствата на Франция и Германия в България. Поводът за реакцията на организацията са действията на посланиците Н. Пр. Мари Дюмулен и Н. Пр. Ирене Планк, които ЕЦТП квалифицира като намеса в работата на съдебната система. Недоволството е провокирано от среща на дипломатите с председателя на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова в Съдебната палата.

          „От ЕЦТП считаме това за безпрецедентна намеса в българската съдебна система и политическа намеса в обществения дебат“, се посочва в позицията на центъра.

          Посещението на Дюмулен и Планк при съдия Захарова се е състояло наскоро, като целта е била „за да изразят подкрепата си за независимостта на съдебната власт и върховенството на правото“ в страната. Според официалното прессъобщение на ВКС, по време на разговорите са обсъдени „предизвикателствата пред гарантирането на върховенството на правото, проблема с изтеклите отдавна мандати на членовете на Висшия съдебен съвет, функционирането на механизма за разследване на главния прокурор“. Дипломатите са акцентирали върху „основополагащата роля, която Върховният касационен съд играе в гарантирането на достъпа на всички български граждани до независима и силна съдебна система“.

          От ЕЦТП обаче разглеждат тази подкрепа в контекста на усилията на неправителствения сектор за законодателни промени, целящи по-строги наказания за престъпления на пътя. Според организацията, срещата се случва „и на фона на неколкократния отказ на съдия Захарова да се срещне с представители на неправителствения сектор и на родители, загубили децата си в пътнотранспортни произшествия в България, с цел именно дискутиране на реформи“.

          В персонализираните писма, подписани от председателя на ЕЦТП Диана Русинова, се заявява:

          „Съгласно публично достъпна информация, посланикът публично се е намесил в защита на български съдия и е изразил негативни позиции спрямо организации на гражданското общество, които настояват за правни и съдебни реформи, свързани със справедливото наказване на престъпления, извършени в сферата на транспорта.“

          Русинова допълва, че макар да признават правото на дипломатите да насърчават демократичните принципи, считат за неподходящо позициите да навлизат във вътрешните съдебни въпроси. Тя подчертава, че България е с най-висок процент смъртни случаи при катастрофи в ЕС и че критиката към усилията на гражданските организации „крие риск от подкопаване на доверието както в националните, така и в европейските институции“.

          ЕЦТП настоява за „официално разяснение и извинение към българското общество“. В същото време организацията декларира готовност за сътрудничество с институциите на двете държави за подобряване на пътната безопасност.

          Трябва да се отбележи, че в публичната информация за срещата на посланиците със Захарова не присъстват изявления, изразяващи негативни позиции спрямо гражданското общество.

          Това не е първият случай на напрежение около германския посланик. През изминалото лято Ирене Планк се появи на протест, организиран от „Правосъдие за всеки“ в защита на тогава задържания варненски кмет Благомир Коцев, което предизвика остра позиция от страна на българското Външно министерство.

