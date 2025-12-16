Фючърсите на петрола от сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, регистрираха спад от 35 цента, или 0,6 на сто, достигайки ниво от 60,21 долара за барел. Паралелно с това котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 30 цента (0,5 на сто) до цена от 56,52 долара за барел.

Цените на петрола отбелязаха спад днес, задълбочавайки загубите от предходната сесия. Основна причина за понижението са засилващите се пазарни очаквания за евентуално мирно споразумение между Русия и Украйна, което би могло да доведе до облекчаване на наложените санкции, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Тенденцията продължава след вчерашния спад от около 1 на сто и при двата контракта, който последва загуба от 4 на сто от стойността им през изминалата седмица.

Според експерти от „Ей Ен Зет“ (ANZ) пазарът реагира на сигналите за оптимизъм относно възможното постигане на договореност между Москва и Киев.

Допълнителен натиск върху петролните пазари оказват и по-слабите от прогнозираното икономически показатели на Китай, които засилват притесненията за недостатъчно глобално търсене. Данните сочат, че растежът на промишленото производство в азиатската страна се е забавил до най-ниското си ниво от 15 месеца насам. Същевременно ръстът на продажбите на дребно бележи най-слабия си резултат от декември 2022 г. насам.