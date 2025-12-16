Фючърсите на петрола от сорта Брент, който е референтен за европейския пазар, регистрираха спад от 35 цента, или 0,6 на сто, достигайки ниво от 60,21 долара за барел. Паралелно с това котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 30 цента (0,5 на сто) до цена от 56,52 долара за барел.
Тенденцията продължава след вчерашния спад от около 1 на сто и при двата контракта, който последва загуба от 4 на сто от стойността им през изминалата седмица.
Според експерти от „Ей Ен Зет“ (ANZ) пазарът реагира на сигналите за оптимизъм относно възможното постигане на договореност между Москва и Киев.
Допълнителен натиск върху петролните пазари оказват и по-слабите от прогнозираното икономически показатели на Китай, които засилват притесненията за недостатъчно глобално търсене. Данните сочат, че растежът на промишленото производство в азиатската страна се е забавил до най-ниското си ниво от 15 месеца насам. Същевременно ръстът на продажбите на дребно бележи най-слабия си резултат от декември 2022 г. насам.
